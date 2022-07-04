嘉玲離世｜長子為資深演員黃栢文 稱媽媽呼吸困難 明赴泰國參加亡母喪禮 (20:23)

息影多年並在泰國定居的粵語片女星嘉玲，跟丈夫姚武麟育有一子兩女外，原來她有一位鮮為人知的長子，他是TVB資深藝人黃栢文。

黃栢文今天（22日）回應《明報》查詢時，證實他跟嘉玲是母子關係，母親是入行前生他，後來父母分開，而他跟父親到外國生活一段日子。後來黃栢文返港，母親找到他，母子一直有聯絡，而他跟泰國居住同母異父的弟妹也有聯繫。相熟朋友也知道嘉玲是他的母親，但他一直沒有公開，想不到第一次在媒體公開，已是母親離世後。

黃栢文接受電話訪問時仍很難過，他說上個月跟女兒到泰國探媽媽，因為她的肺很弱﹑呼吸好困難，難聽清楚她說什麼，有時靠猜她說話亦會用紙筆寫，媽媽主要說好掛念他們。

栢文哥在泰國逗留一個多星期，每日陪伴媽媽，返港前他還承諾會很快到泰國探望，想不到上月的見面已是永別。黃栢文稱由於疫情關係，2年前他到泰國探媽媽，但媽媽年紀大較虛弱，身邊有護士照顧，她不能太激動。現在媽媽過身，他雖感難過不捨，但也為她不再受病魔折磨而鬆一口氣。

他稱接獲泰國的弟妹通知母親在睡夢中離開，離世時很安詳。明天（23日）他會跟女兒到泰國參加媽媽喪禮，並在廟宇誦經，他會在佛祖面前祈求母親早登極樂。

栢文哥表示雖跟媽媽不是一起生活，但她是一個好媽媽，他說：「我28、29歲時跟媽媽接觸得最多，她好惜我女兒，每次她來港，我也會接機，帶她周圍去，做她的司機，大家很珍惜相處時間。」

相關新聞：嘉玲離世｜跟嘉玲係好好朋友 胡楓感嘆：都唔知講乜好喇

相關新聞：粵語片紅星嘉玲離世 享年87歲 郭秀雲感難過 赴泰送別契媽

（即時娛樂）