CY陳宗澤讚Winka有女朋友感覺 拍MV親密互動勁Sweet (19:28)

陳宗澤（CY）簽約One Cool ChillGOOD成為旗下歌手，推出新歌《滴滴金》，同時邀得COLLAR成員陳泳伽（Winka），擔任MV女主角，2人演繹愛情故事，MV今天（23日）在YouTube及串流平台上架。

Winka與CY以多個青春造型出現，兩人到達不同地點取景，包括中環海濱及沙灘等，甜蜜互動更是焦點所在。

對於黃偉文筆下的《滴滴金》歌詞，CY充滿戀愛的畫面：「無遺憾了吧﹗愛就好像煙花，璀璨有時，熄滅亦有時。這首歌訴說愛情模樣，當我們陷入愛的漩渦，明知最後可能只得到燦爛傷疤，但還是會不顧一切地投入。」

至於為何找Winka演女朋友角色，其實是CY親自向公司提出要求，他指Winka讓他有女朋友感覺，希望邀得對方為MV演出，同時Winka亦符合角色，給人不理世俗眼光，對愛情抱倔強堅持感覺，CY說：「我同Winka第一次合作，今次MV促成我們首次意識上交流，一齊工作了24小時。」

由於2人事前並不認識，CY拍攝前擔心會否影響拍攝進度及可觀性，他說：「MV故事講一對情侶多年的拍拖過程，我初時擔心大家不熟絡，拍出來的效果，但到拍攝時，Winka給我從容感覺，讓我感覺不是在拍MV，真是與她拍拖10年，很快已拿捏到情侶狀態。」至於親熱程度，CY更比過往的MV有重大突破，CY笑言：「我們有拖手、擁抱，雙方靠得很近的鏡頭及動作，我初時估計自己都會尷尬或不敢，但在真實拍攝時，我竟與Winka一氣呵成完成演出。」

CY並非首次拍親熱戲，在第一首歌《神經刀》MV，亦曾與Jessica（陳苡臻）有親密互動，互相擁抱，面貼面互相慰藉，CY認為自己仍是新人階段，拍親熱戲採順其自然態度，他說：「今次MV最大突破是有牀戲，純粹背對背及擁抱，大家睡同一張牀，我背向Winka，她在我耳邊竊竊私語，意識上最有親熱感覺。」

（即時娛樂）