MC張天賦明年1月首踏紅館舞台 舉行3場演唱會 (13:30)

MC張天賦將於2023年1月20日至22日初登紅館，舉行一連三場《This is MC》演唱會！演唱會門票將於12月20日城市售票網公開發售。

人生第一張個人演唱會海報，MC直言概念來自父親生前最喜歡的一套電影《教父》，他說：「教父嘅形象入面，成日都會有一隻貓跟住佢，所以今次就引用佢呢個concept，請咗隻貓嚟同我一齊影海報，而我形象上面都有少少以教父為Reference致敬。」

今次參演的兩隻貓，是擁有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓（Russian Blue），其中名為「虎虎」的1歲貓貓，曾經參賽並獲冠軍的貓咪，另一隻半歲的「叮叮」，本來當後備，料不到最後叮叮跑出，代替了哥哥虎虎很多出鏡位置。

MC本身沒有養貓，所以初見貓貓雖然不是很害怕，但也擔心控制不到貓咪，另外也擔心不知會否引發敏感，他說：「一直都似係貓敏感，所以想養都唔敢養，不過今次又好彩，好順利，影咁耐冇鼻敏感或者其他敏感症狀出現。貓貓主人教我點同佢哋相處，所以喺好快時間內，就已經得到想要個張相，過程得意同好玩。」

MC首踏紅館開騷，他心情興奮說：「唯一擔心嘅地方係第一次自己搞一個咁大型嘅騷，狀態、體力等問題，但都期待﹑興奮﹑緊張嘅。」目前他已開始籌備演唱會，他說：「希望繼上一次演唱會跳完舞之後，今次都一樣可以跳到舞，帶多啲驚喜畀大家，同埋希望增加自彈自唱玩樂器環節，其他唔講咁多住，入場睇。」

由於MC今次只開3場，外間不少反對聲音，覺得場數太少，MC笑說：「我真係唔知呀，所有都係等公司安排，希望大家都可以買到飛，如果場地安排到，當然希望可以加場。」

（即時娛樂）