遊走世界天與地｜黃翠如體驗摩納哥富豪生活 再到摩爾多瓦探訪小難民 (17:36)

黃翠如主持的旅遊節目《遊走世界天與地》明晚（28日）起播出最後3集，她將帶觀眾玩轉摩納哥，再探索摩爾多瓦。摩納哥2020年的人均國內生產總值（GDP）是世界第一，吸引不少外地人到當地打工。翠如先去到令摩納哥由破產變成超級富國的賭場，她看見門前一排價值不菲的超級跑車時笑言如想完成駕齊所有靚車的夢想，不妨來當賭場的代客泊車員。談到這份工的月薪時，她自爆︰「人工貴過好多人，包括你同我﹗」

翠如跟住移居摩納哥9年、從事地產生意的英國人Graham Halsall，見識價值約港幣8000萬的「上車盤」、港幣約2.7億的海景豪宅，然後又坐上價值200幾萬的跑車在一級方程式賽道上遊車河。Graham還介紹摩納哥王子的朋友Mark Thomas給翠如認識，3人坐遊艇出海，傾談當地有錢人的日常。翠如見識過當地的「富貴狗」Baby Arthur的極奢華生活後大嘆︰「去到摩納哥，真係搞到我懷疑人生！」

豪遊過後，翠如去到人均月薪只有港幣3219元的「歐洲最窮國家」摩爾多瓦。她體驗以約港幣2.5元遊巴士河外，又到集「女人街、鴨寮街、果欄」於一身的市集及街市尋寶。當地物價指數低，一支Homemade紅酒只售港幣12元、一隻豬手則約港幣20元；當地的樓價同樣低得驚人，翠如將帶大家參觀位於市區的380呎新盤、位於郊區的2萬呎含酒窖老屋，還有總值不用港幣7.8萬元的超大葡萄園。那葡萄園生產葡萄酒又有新鮮水果食，CP值極高，翠如說很想購入，更叫園主Dumitru放盤，十分搞笑。

雖然生活貧困，但摩爾多瓦人心中富有，而且充滿人情味。自今年2月爆發俄烏戰爭，逾57萬烏克蘭人逃難至摩爾多瓦，40歲籃球教練Nick接收了17名烏克蘭難民，非常大愛。家訪Nick期間，翠如看到小難民們為軍人畫畫籌款感動到眼濕濕：「呢個國家嘅人好鍾意分享，我好鍾意呢個國家，好想再嚟呢個國家，因為摩爾多瓦真係好有愛。」

（即時娛樂）