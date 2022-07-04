《我和殭屍》電影版求叔變求妹 黃文慧代已故兄長黃樹棠演《驅魔龍族馬小玲》 (20:24)

黃文慧表示《我和殭屍有個約會》的台前幕後一直想拍電影版，如今成事，惜黃樹棠已離世。她希望自己的演出不會令大家失望，也希望喜歡《我和殭屍》的朋友繼續喜歡《驅魔龍族馬小玲》。（大會提供）

《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》今日再公布演員名單，戲中角色「求叔」在電視版中由黃樹棠（棠哥）飾演，惟棠哥去年4月病逝後，電影公司難以物色適合人選，因此決定將「求叔」變成「求妹」，並邀得棠哥親妹黃文慧 (Bonnie姐) 演出。

Bonnie姐得悉電影版由陳十三做導演及編劇後，二話不說就答應演出，她說：「《我和殭屍》係一個膾炙人口、好受歡迎嘅電視劇，世界各地好多觀眾組織咗個殭屍粉團，同『求叔』喺facebook成日互動交流。以前《我和殭屍》嘅台前幕後聚會，大家都好想拍電影版，但咁多年都冇辦法成真係好可惜。當然，拍電影版嘅資金同製作非常龐大，點會有人撐起呢支旗拍攝呢？隔咗咁多年，演員工作人員各散東西，大家嘅心願都無法達成，最可惜係黃樹棠『求叔』去咗第二個星球...」Bonnie姐希望自己的演出不會令大家失望，也希望喜歡《我和殭屍》的朋友繼續喜歡。

電影公司繼之前已披露吳千語飾演「馬小玲」、黃宗澤飾演「況天佑」、蔡潔飾演「王珍珍」、岑珈其和謝雪心分別飾演「金正中」母子、吳啟洋 (Phoebus) 與童星黃梓樂飾演大小殭屍仔「況復生」，以及劉心悠飾演「妙善」後，今日亦宣布陪伴在「妙善」身邊的「初春」由郭柏妍飾演。初春是虛幻世界內的圖書館管理員，擁有年輕外貌，實際年齡已經60歲。她20多歲時被咬變成殭屍，後來被妙善所救，被委派管理圖書館。

（即時娛樂）