Yahoo搜尋人氣大獎公布15強 「人氣票王」MIRROR佔7席位 (22:26)

「人氣票后」炎明熹、林明禎與李佳芯有得鬥。 （資料圖片 /明報製圖）

雅虎香港舉辦「現實 x 元宇宙」平行時空頒獎典禮 「 Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022 」將於12月23日於九展舉行實體形式外，更將頒獎典禮伸延至「元宇宙」世界同步上演。今年雅虎香港以2021年1月1日至2022年10月31日的搜尋量選出頭100位熱搜男、女藝人及組合，並依照四個時段的搜尋量選出2022年度「人氣票王」、「人氣票后」及「人氣票選組合」，第一輪搜尋量結算已於11月27日結束，今日大會公佈「Yahoo搜尋人氣大獎2022」15強名單。

「人氣票王」15強（以筆劃排名）：

江𤒹生、李駿傑、呂爵安、洪嘉豪、林家謙、柳應廷、姜濤、胡鴻鈞、陳卓賢、陳柏宇、馬國明、張天賦、馮允謙、張敬軒、盧瀚霆。

「人氣票后」15強（以筆劃排名）：

李佳芯、林明禎、炎明熹、郭柏妍、姚焯菲、陳蕾、陳瀅、陳自瑤、唐詩詠、湯洛雯、詹天文、鄭欣宜、蔣家旻、劉佩玥、鍾柔美。

「票選人氣組合」15強（以筆劃排名）：

After Class、COLLAR、C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC $oHo & KidNey、MIRROR、One Promise、PIX3L、RubberBand、Supper Moment、ToNick、Twins、小塵埃、艾粒。

第二輪搜尋量結算，將於12月6日公佈10強名單；第三輪搜尋量結算，將於12月13日公佈最後3強，最終結果，將於12月23日頒獎禮當晚隆重宣佈。