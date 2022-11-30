吳立熙謝曉瑩重新編寫《七夕》 霍啟剛望年青人多接觸粵劇 (17:30)

「青靈宵」昨晚假西九戲曲中心大劇院舉行開幕首演，由吳立熙、謝曉瑩執筆重新編寫《七夕》作為「青靈宵」開團首個作品，於昨晚及今晚日一連兩日上演。謝曉瑩於開幕禮上致辭時表示《七夕》的誕生是緣自一份情意結。當年已故民政事務局副局長許曉暉建議靈宵起用青年演員創作及演繹七夕牛郎織女的故事，以中國文化故事為藍圖，重新編寫神話粵劇作品。2016年謝曉瑩應香港文化節之邀，粵劇小品劇作《牛郎與織女》誕生，謝曉瑩跟吳立熙擔綱演出，在概念上產生了「青靈宵」（青，意即青年）。時隔6年，他們執筆重新編寫《七夕》，作為「青靈宵」首個面世作品。

今次《七夕》演出配合舞台科技，對今次演出，吳立熙表示緊張，因不單是主演亦是親自編劇，作為演員是很大嘗試，也是很好的學習機會。商量劇本過程，當有一些新構思時，有主動詢問輝哥（阮兆輝）等前輩意見。謝曉瑩對吳立熙很有信心，不過《七夕》演牛郎並非吳立熙慣演的戲，平常他的架式很厲害，今次卻戰戰兢兢問如何演好每個表情。謝曉瑩亦讚吳立熙有創意，合作相處很融洽。

立法會議員霍啟剛擔任開幕禮主禮嘉賓，他表示支持「青靈宵」因覺得每一種藝術都需要傳承，亦要給青年人更多機會去參與，相信這就是謝曉瑩的初心，期望「青靈宵」可開一個好頭，未來可以給年輕人多接觸粵劇，從表演當中感受那份喜悅。

（即時娛樂）