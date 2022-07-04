《超能》大結局派洋蔥 陳展鵬逆轉時間一死救全家 監製親揭「666」之謎 (13:47)

阿鏈和高勇分別跪地向Q姨及Open姐求婚。（大會提供）

阿鏈和高勇因異能後遺症發作而命危，威仔用盡最後一口氣將元氣輸給二人後便離世。

沈震軒和陳山聰在劇中原本雙雙中槍身亡，但被陳展鵬用「時光倒流」令兩位兄弟重生。（大會提供）

無綫台慶劇《超能使者》昨（2日）晚播出大結局，當中兩大高潮位包括黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）終極復仇之戰、及阿鏈（陳展鵬飾）逆轉時光「一死救全家」。

最後一集劇情講述，阿鏈細佬鍾孝添（黃庭鋒飾）慘成賀慶隆人質，在賀的威脅下，威仔（沈震軒飾）被逼「發功」傷害阿鏈和高勇（陳山聰飾），見阿鏈被糟質至吐血倒地，反叛的孝添終醒覺並自我犧牲。此時，不再受牽制的「使者」全力反擊，Open姐（劉穎鏇飾）更型爆飛身膝撞兇徒。

當阿鏈、高勇及威仔欲逃離現場之際，賀再次殺出並向高勇、威仔開出多槍，阿鏈即「時光倒流」令兩位兄弟重生，又以「停頓時間」將賀的槍頭反指自己，最終賀「自食其果」中槍身亡。而阿鏈和高勇卻因異能後遺症發作而命危，威仔用盡最後一口氣，將元氣輸給二人後便離世。

之後阿鏈、高勇分別向Q姨（唐詩詠飾）和Open姐求婚，就在大喜之日，兩男的異能後遺症產生致命性發作，Q姨奔赴阿鏈身邊途中遇上嚴重車禍。

目擊Q姨被撞飛的阿鏈為救所愛的人，激發出前所未有的巨大「時間倒流」能力，並將日子扭轉至「6月6日6時6分6秒」大型車禍之前，迅速老化的阿鏈在人生剩餘的少許時間，向一班已忘記「過去」的使者發出遺言片段及合照，場面感人。

然而最大「洋蔥」在後頭，Q姨看畢短片後，發現已老死街頭的阿鏈，當她輕拍對方的手時，即喚起2人共同經歷的苦與樂畫面，此情此景不但使Q姨落淚，更令網民紛紛大嘆催淚。

提到《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有什麼玄機？監製文偉鴻（Jazz）親解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。

談到經典之作《使徒行者》與《超能使者》均以「使者」命名，前者圍繞使者「苦練修行」的故事，故今次《超能》也不例外，他說：「呢套劇係延續過去作品『苦練修行』嘅理念，我本身對《西遊記》好有興趣，但呢個故事大家已經見慣見熟，所以今次用時裝同超能力去Repack。」

至於「666」的出現，Jazz則引述佛學「真佛無形，真法無相 」，並解釋：「劇中上天今次透過『魔鬼』嘅形態給予角色試煉，想睇下一班使者能否抵擋誘惑、修成正道。點知啲超能力原來可以咁恐怖，但佢哋最終都冇選擇做壞事，本來貪錢又怕死嘅阿鏈仲犧牲小我、救番所有人，其實成魔成佛，都係取決於你心中有冇愛。」

劇集播放期間，網民一直猜測有沒有第6個或以上的超能使者，Jazz答：「其實『6月6日6時6分6秒』已經暗示咗五個6字，代表有五個超能使者接受修行。」

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（即時娛樂）