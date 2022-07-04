過時‧過節｜毛舜筠呂爵安開Live 逾萬人收看 Edan扮食煙被毛姐柴台 (20:48)

由毛舜筠（毛姐）﹑呂爵安（Edan）﹑謝君豪和談善言等合演的電影《過時‧過節》現已上映，電影上映第2周，戲中母子「阿玲」毛舜筠及「阿陽」呂爵安，見很多觀眾想了解角色更多心路歷程，特別相約昨晚開Ig直播，舉行名為「家事答問大會」，對談雙方角色細節及轉變，高峰時吸引逾萬網民收看。

2人在Ig Live中跟網民及粉絲互動，更解讀了角色的背景，Edan先分享頭場家庭衝突，其實並非突發的狀况，是一路積累下來的情緒，所以他的角色阿陽，才會選擇離家出走。他在片中也有問豪哥：「有冇盡過阿爸嘅責任？」其實這句很重的對白，透露出家人之間的矛盾，正是「冰封三尺非一日之寒」，並不是一朝一夕的事。

毛姐則說她的角色「阿玲」，長期在這個家裏不被重視，情緒也被疏忽，好像家中電話響起以致受傷，丈夫「阿真」亦漠不關心，這些細節亦暴露這段關係出現的危機，才引致阿玲情緒崩潰。

被問到片中最難忘的場景，毛姐回應開場一家四口在車上的一場戲，令她最難忘，毛姐說：「呢場戲主要係我鬧豪哥嘅劇情，原先劇本更加要求我好激動咁拍軚盤，不過我好擔心一邊揸車又要一邊有咁激動嘅演出，好彩最後製作團隊，安排電腦效果配合揸車場景，我先至鬆一口氣。」而Edan亦笑言片中阿陽的角色亦有駕車場面，不過他本身沒車牌，所以也多得有電腦效果協助拍攝。

Edan分享最難忘在祖屋被爸爸「阿真」謝君豪掌摑鬧交戲：「拍攝前已經早一日預先同豪哥綵排，即使去到現場拍咗4、5個take，我都建議豪哥放心出真力打，因為我都好想感受嗰種痛，同埋做到嗰種真實感，好彩豪哥有佢借位嘅方法，最後呈現到好逼真之餘，又唔會十分之痛。」

Edan更大爆原本「阿陽」這個角色有吸煙習慣，開拍前他相當期待：「因為我本身係唔食煙嘅人，所以知道有機會透過呢個角色去感受下，感覺好唏噓、好有型咁！」而一向鬼馬的Edan亦在鏡頭前嘗試做出吸煙的動作，卻被毛姐毫不留情取笑：「你剩係呢下都已經好唔掂喎，好唔似一個食煙嘅人，一睇就知你唔係食煙嘅人。好彩冇呢個設定，如果唔係又要訓練多你一樣嘢！」

Edan大爆好友岑珈其跟他分享特別享受在拍戲時嘗試食煙：「珈其好鍾意食煙，不過佢老婆唔鍾意，所以佢係有戒唔食，不過如果角色需要佢都會食，前幾日珈其爆畀我聽，有一場戲需要佢食，好似我哋拍食雞髀，食一兩啖就得，但係佢拍食煙Cut咗機，明明可以唔使食，但佢就會話好嘥食埋成支煙！」

在Ig直播完結之前，Edan應要求清唱電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，更透露：「希望可以有機會唱Live畀大家聽！」Edan透露年底再推出個人新歌，希望大家會期待。

（即時娛樂）