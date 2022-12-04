鄭秀文唔介意演老角 感激張艾嘉教路 助演戲開竅 (14:23)

鄭秀文（Sammi）昨晚（3日）身穿黑色Deep V連身裝，露出黑色喱士Bra，腳踏10吋高的鞋，出席「K11 NIGHT時裝藝術慶典」，雖然型格十足，但她行路時，需由兩個助手旁住，她說：「用堅忍性格完成任務，今（昨）日視線變得不一樣，睇到大家頭頂。」

Sammi透露穿的是男人衫，因平時多穿女裝，今次反傳統，她平時也愛穿男裝，較適合自己個性。笑問既是男裝，為何要戴Bra？ 她認為這樣才性感，剛中帶柔，笑說：「點都要有啲嘢睇，跟男人有些分別，雖然分別好輕微。」

Sammi日前與張艾嘉（張姐）吃飯慶祝對方膺金馬獎最佳女主角，她說：「替張姐高興，當天見到久沒見面的舒淇，特別開心，大家傾了很多。我曾和張姐合作過一部電影，是她令我對做戲有不一樣的體會，不再給自己多壓力去演，不停要求自己進步，用自然心態去做，反而有進步和突破，我拍《流水落花》時，個人突然開竅，張姐睇到我演戲變化。」

Sammi將於明年7月舉行紅館演唱會，她表示原本以為演唱會前沒有那麼忙，可以投放所有時間去準備演唱會，卻遇上很多好劇本，除拍電影，還會推大碟及出外工作。說到演戲，她說：「後生時很想在鏡頭前面呈現最靚的一面，但到了現在這階段，就算要我演老角、滿面皺紋和滄桑等角色也不介意，我在《流》片就衝破這個關口。就算要我演媽媽都不介意，什麼年紀就做什麼年紀的角色。」

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（即時娛樂）