林青霞愛通宵寫作 建議選白先勇作品改編舞台劇由她主演 (22:31)

林青霞昨日於台灣出席新書發表會，與著名作家白先勇以「文學的修行與熱情」為主題對談，吸引400粉絲到場支持。

林青霞分享出版《青霞小品》是希望在苦悶的疫情生活中帶給大家一笑，都是寫些生活中小事情、小細節、小趣味。主持人問閱讀《青霞小品》時要用作家的身分還是大明星來看林青霞，她謙虛說：「我不是作家，也不是大明星，只是一個寫文章的人。」白先勇讚她說：「不是每個人都能做一個永遠在發光的明星。」

林青霞曾問白先勇要怎麼寫作，對方建議她先把心裏的話寫下來，林青霞稱只會寫心裏的話：「我沒有才華，而且讀的書也不夠多」。白先勇對林青霞文章給予高評價：「人生最重要的『真、善、美』，青霞很真，講了心裏話，也是一個很善良的人，因為真、善，所以美。作品表面上好像風平浪靜，但深處很有韻味。」

林青霞透露寫作習慣，百分之九十九是半夜寫到天亮，收筆天亮有鳥叫，向來晚睡晚起，以前拍戲幾乎都是晚班。她笑說：「白天都玩夠了，剩下時間不知道怎麼消磨。」至於會否嘗試寫劇本或小說，她說：「如果有人找可以嘗試，不過小說的話可能要跟白老師或瓊瑤姊請教一下。」

談到和繼女邢嘉倩的相處之道，林青霞說：「和大女兒用同理心相處，站在她的立場去想，所以我們感情很好，比真正母女還好。」活動尾聲，林青霞表示與白先勇結了文緣，主動提議之後可從白先勇的作品中找一個改編成舞台劇，由她主演，令粉絲感驚喜。

（即時娛樂）