星河長明｜《蘭陵王》班底再合作 馮紹峰與彭小苒上演愛的羈絆 (22:15)

馮紹峰、彭小苒與朱正廷主演古裝劇集《星河長明》在「黃Viu煲劇平台」上線，該劇是香港金牌導演鍾澍佳與馮紹峰自劇集《蘭陵王》後，相隔近10年再度合作。改編自斬鞍小說《九州》系列的《星河長明》，以一個架空的玄幻世界九州為背景，講述擁有預知能力的草原少女葉凌霜（彭小苒飾）被族人視為災星，唯有夜北公主七海蕊（劉夢芮飾）與她情同姊妹，後來葉凌霜因為夜北兵敗成為女戰俘而沒入教坊司，但她憑藉過人的星算天賦加入欽天監，更與晁朝開國帝王彧修明（馮紹峰飾）兩情相悅。此時她卻聽聞七海蕊的死訊，更與彧修明種下仇恨的種子。為了拯救公主，葉凌霜決定逆轉時空、重回昔日夜北，她能否改變眼下的一切？而她與彧修明的愛恨糾纏又該何去何從？

44歲馮紹峰多年來塑造不少經典的古裝角色，包括《宮鎖心玉》允禩、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》顧廷燁等。早年他更與「零負評女星」林依晨主演鍾澍佳執導的古裝偶像劇《蘭陵王》，劇中飾演蘭陵王的他因此人氣急升，被封「古裝王子」。時隔9年，他與舊拍檔鍾澍佳再合力打造新劇《星河長明》，加上與「90後小花」彭小苒上演愛的羈絆，令人好奇這對相差12歲的CP會產生什麼火花。

《星河長明》其他演員陣容亦相當吸引，如劇中飾演羽族王子「翼無憂」的朱正廷是「95後偶像」之一，他曾在2017年赴韓國參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》而嶄露頭角，後來他透過《偶像練習生》獲封「人間仙子」，最後更入選限定男團NINE PERCENT成功出道，獲大批粉絲支持。還有張鐵林、高曙光為《星河長明》坐鎮。

（即時娛樂）