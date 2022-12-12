大牌筵席｜蔣怡街頭廚房露兩手 興奮拋巨鑊 練出二頭肌 (17:15)

由黎諾懿主持一連六集的飲食節目《大牌筵席》，由於上周節目調動關係，原定上周三（7日）播出、由楊潮凱及陸浩明擔任嘉賓主持的第3集，將順延至今（12日）晚同時段播映，而本周二、三（13、14日）晚則播放第4、5集，登場的嘉賓主持依次為：蔣怡﹑鄭世豪和林凱恩、阮兆祥（祥仔）和譚玉瑛，主題分別是「傳承與創新」及「飯堂」。

明（13日）晚一集，3位嘉賓主持分別走訪深水埗兩間大牌檔，與老闆暢談由零開始的傳承故事。首站蔣怡介紹2017年起獲米芝蓮必比登推介的小菜大牌檔，自1999年外母退休後，接手大牌檔的老闆阿康，除了細說從一個新手邊學邊做起的辛酸及菜式不斷創新求變過程外，還公開製作暢銷10年的招牌富貴菜「鮑魚海參雞」，從旁偷師的蔣怡也讚歎不已。

曾修讀法國藍帶廚藝學院及中華廚藝學院的蔣怡，看到大廚於街頭廚房炒麵，即時「技癢」落手大展廚藝，她笑道：「我想掂呢個爐好耐㗎喇，我好似小朋友去咗主題公園咁，今次滿足咗我一個願望，好開心。」她還不停拋「巨鑊」，笑言攰到幾乎「斷手」，並說：「碟炒飯好粒粒分明，炒到我二頭肌都就嚟粒粒分明。」

鄭世豪和林凱恩則一嘗深水埗人氣麵檔秘製豬膶麵、法蘭西多士及南乳豬手撈麵，當中堪稱「紅星熱捧」的圓形法蘭西多士尤其特別，口感猶如「梳乎厘」兼充滿蛋香味，鄭世豪吃過也讚不絕口：「你喺出面未食過呢種做法同味道。」林凱恩則以「新曲加精選」形容該店：「佢由大牌檔嗰種兒時回憶，演變成屬於佢自己嘅新版本，嗰種堅持同與時並進係我最欣賞嘅地方。」

（即時娛樂）