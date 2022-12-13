陳柏宇聯同40人樂團舉行期間限定演唱會 邀樂迷投選必唱歌單 (14:53)

陳柏宇（Jason）在過去1年幾，試過在紅館、Star Hall、戲曲中心，甚至中環海濱、寶石戲院、上海理髮店中演出，在不同的場地，為樂迷帶來不同觀賞新體驗，但一直求變的Jason，仍希望為大家帶來驚喜。

Jason將聯同Swing Social Club，假亞洲國際博覽館Arena，舉行期間限定《陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部 演唱會2023》，並於2月4日（周六）假亞博開騷，12月14日及15日（周三及四）上午10時起，憑銀行信用卡於Cityline優先訂票；12月19日（周一）上午10時起於Cityline公開發售。

今次演唱會的誕生，源於Jason一次好奇發問，他與音樂監製Edward Chan在閒談中，問及管弦樂用於流行樂的情况，而在一次機緣巧合下，Edward看到一隊很有潛質的本地管弦樂團演出，便忽發奇想，覺得這隊樂團與Jason結合，應該會有很意想不到火花，但這種合作模式在過去很常見，Edward構想到猶如分子料理的一次音樂創作：將每一種樂器群組打散及重組，變成歌曲的不同食材，以炮製出有別於傳統的一次演出。

Jason將聯同超過40人的大樂團，組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」這個期間限定組合，將Jason歌曲重新編曲、演繹，以Swing這種曲風作為演出大前提，為樂迷帶來耳目一新感覺，同時也讓Jason來一次音樂上的叛逆。Jason說：「Swing總予人反叛、奀皮感覺，會跳出音樂既定框框，今次好想借用呢種曲風表達我個性，唔係淨係聽人講，會有自己嘅思考，希望打破傳統嘅一啲諗法。」

Jason亦知道不少樂迷都有自家心水歌單，為了滿足大家，今次讓樂迷參與投選，於網上設立「你投我唱」公眾投票， 最高票數歌曲更會成為演唱會必唱歌單。截止目前為止三強位置分別是《逸後》、《車匙》及《拖》，而25強歌單現已於Jason的facebook及Instagram官方專頁中公布，第二輪投票亦於今日展開。

（即時娛樂）