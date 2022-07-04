超神經械劫案下｜明年1.21上映 張敬軒見盡Ivana核突嘢 魏浚笙自發扮演開心果 (18:57)

由張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、邱頌偉（阿雞）和楊天宇等主演的英皇電影《超神經械劫案下》，將於2023年1月21日（年三十）上映。

今天（14日）正式發布電影預告及海報，由有成（張敬軒飾）及黃姑（王菀之飾）分別率領的解款員陣營及村民陣營，齊齊捲入一場百年一遇鑽石爭奪戰，不可告人的秘密逐步揭開。

相對一般賀歲片，《超》擁有許多不一樣特質，導演應智贇解畫：「雖然《超神經械劫案下》是賀歲電影，但又並非傳統認知賀歲電影類型，開心熱鬧之餘，我們還有動作、懸疑等元素；我覺得近年香港缺少了一種類型電影，就是娛樂性比較豐富的作品，娛樂性豐富電影，首先要帶給觀眾新鮮感，新鮮感源自新的演員去注入新力量，張敬軒正是男主角的不二之選！

軒公本身有種獨特幽默感，有了他的加入，哪敵對陣營的最大對手是誰呢？我立即想到王菀之，他倆在舞台上很有默契，但在電影的世界裏卻鮮有合作機會，今次能夠合演敵對角色，肯定令電影生色不少！我們還有Jeffrey、洪嘉豪、阿正，他們象徵『好玩』的新一代，搭配白只、阿雞等實力派高手，我好期待這個全新班底，會帶給觀眾怎麼樣的活力及新鮮感！」

素來親民、疼惜粉絲的張敬軒，明年能夠藉著《超神經械劫案下》與大家共度新歲，自有另一番深切體會，軒仔笑道：「興奮㗎！可以成為賀歲片的其中一分子，回想以前看過好多賀歲電影，就好像《家有囍事》，年年都播，大家年年重溫都會哈哈大笑，希望今次電影可以成功在新一年帶到歡樂給大家，看得開心，一家人開開心心過新年！」

更深一層的重要意義，是軒仔能與「靈魂相認好朋友」王菀之，在電影世界聚首，軒仔透露心底話：「一直以來，在舞台上我們都是『以歌會友』，大家的交流有時只是一、兩首歌的時間，有時可能是一場或數場演唱會的時間，但從沒試過像今次拍戲，這麼長時間對著對方，會完全見到她的認真與『核突嘢』，其實唱歌與拍戲，前者是用歌去表達情感，後者則以另一個角色身分演繹出來，我會覺得拍戲時，她成為戲中人，即是黃姑，但當然仍然會經常看到她忍不住笑場面，不知道導演會不會剪NG片，最重要是有成與黃姑本身已有默契，對於投入角色方面，黃姑的確幫了我好多。」

喜感十足的王菀之，曾多次在賀歲片亮相，但今次參演《超神經械劫案下》顯然大有不同，不單極具紀念價值，黃姑一角更是展現了Ivana的全新面貌，她笑言：「《超神經械劫案下》與其他賀歲片不同的地方，首先當然是與張敬軒有很多對手戲，加上我之前所拍的賀歲片，都是比較『細個』的角色，例如有一部講述我撞傷頭部後，變回智商只得4歲的小朋友，演繹上會比較稚氣，今次我卻要飾演村長，好有壓場感，又要照顧其他村民，感覺完全不一樣！」

舞台上，Ivana與軒仔是公認的最佳拍檔，《超》將他們撮合大銀幕，Ivana細說箇中體會：「平時演唱會在室內進行，但今次拍戲多在室外，少不免有些蚊叮蟲咬，大家都要做防蚊、防曬的準備功夫；由於戲中有很多動作場面，我們都要克服，努力練習動作，有可能會受少少傷，也會很累，更要在暴曬天氣下拍攝，彼此互相扶持，張敬軒很好，為台前幕後準備凍飲，讓大家不會中暑。」

魏浚笙對軒公這位大師兄讚不絕口，Jeffrey說：「張敬軒是個好謙卑、好有學識，同時願意以自己經驗提點新人的好前輩，拍戲以外，軒公唱歌當然好厲害，他也有與我交流一下心得。」

Jeffrey非常喜歡戲中企鵝這個角色：「企鵝是個多面化的角色，無論打鬥場面、搞笑場面、正經場面都有，這次拍攝真是獲益良多，因為這是一部喜劇，我就扮演了開心果角色，四周去撩其他前輩例如軒公、白只、Ivana傾偈，帶動全場氣氛，我知道搞笑是天生，好希望自己能做到搞笑效果！」

初次投身大銀幕，洪嘉豪在《超》演繹啫喱一角，如百般滋味在心頭，新鮮、興奮、疲累共冶一爐，嘉豪說：「好開心能夠參與這部電影的製作，雖然過程感覺有點累，但所謂的辛苦，都被整個團隊的熱誠所蓋過！」

（即時娛樂）