台慶頒獎禮｜龔嘉欣視后10強不入 感觸哽咽：唔代表冇實力 (20:12)

無綫今天（14日）揭曉《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項10強名單。龔嘉欣未能入圍視后10強，僅獲「最受歡迎電視女角色」一項提名，實屬意料之外，她在台上拉票時，語帶相關地哽咽說：「我覺得每一個角色在劇集裏面都很重要，無提名不代表無實力。」

她又表示拍《十八年後的終極告白2.0》時很大壓力，擔心演得不好影響劇集，而她與譚俊彥都是搏到盡的人，永遠最危險的都會自己做，她說：「就像我拍《殺手》時斷了手指尾，至今還要做物理治療，我的手指尾永遠都是這樣，之前同樂小姐（樂易玲）傾偈，她捉住我的手都很心痛。放心，這裏是我娘家，我會一直在這裏努力下去。」

受訪時，問嘉欣可有因未能晉身「視后」10強感到失望？她表示不會，她表示每次有提名已很開心，因為真的不容易，她說：「獎真的很難、很難、很難攞。」

講到台上哽咽，她笑言只是鼻敏感，但承認感觸，因近來頸部出現問題，起牀也很困難，是拍《殺手》時的舊患，要接受物理治療，而之前心臟又有毛病，都嬲自己為何那麼潺弱。

問到跌出視后10強，可覺得與早前被指因暗窒陳瀅而得罪高層有關？龔嘉欣自覺在此事很無辜，澄清自己沒這樣說過，亦沒有評論過陳瀅，她說：「不知為何會發酵到這樣，當時都有不開心，但我問心無愧。大家亦可放心，我沒有被公司雪藏，公司最近還很有誠意地跟我洽談續約，條件很好。（加入換獎條款？）有的嗎？我攞獎那年都沒有，不過無論如何，我都會努力工作。」她表示事後沒有刻意聯絡陳瀅解釋，認為這樣反而會多此一舉。

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（即時娛樂）