30歲黃妍遭父母催婚 嫌煩拒跟圈中人拍拖 自爆易呷醋 (19:32)

黃妍（Cath）最近推出新歌《心的全部》，是受村上春樹的作品啟發，歌名亦是取自書中其中一節章節，講述原本完整的心，分給別人一半，卻不被珍惜，但她依然將剩餘的一半繼續分給別人。她說：「錄音時好恐怖，聽到音樂奏起已有心酸感覺，忍不住喊了出來。」

被問到在現實生活中，有否試過付出真心，得不到珍惜？她說：「試得多，無論在愛情、朋友、工作和父母上都試過。（男友呢？）都試過，我每次拍拖全程投入，覺得對方可以到永遠，所以每次失戀好傷，像沒有了半邊心。（被分手？）不是，主要因為感情轉淡！（有否遇過渣男？）感覺到對方出軌算不算？幸好只試過一次。」

經歷多次感情創傷的黃研表示，現在拍拖要很小心，審慎考慮才敢開始。不過單身多年的她，最近被父母催婚，因她已年屆30歲，父母認為是適婚年齡，她說：「父母問我幾時結婚生仔，身邊又有很多朋友和親戚已結婚生仔，都有點壓力，不過我已練成聽到當聽不到。（媽媽有否介紹男仔給她認識？）之前有安排過，叫我和乜太個仔食餐飯，我覺得好尷尬，又怕應酬，妹妹已幫我頂過多次，但她都無一次成功！」

至於擇偶條件，她表示首要頂得順其極度工作狂性格。會否與圈中人拍拖？黃妍即耍手表示不會：「跟圈中人拍拖好煩，我好易呷醋，又很需要安全感，圈中男仔條件那麼好又靚仔。」

（即時娛樂）