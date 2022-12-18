百萬同居計劃‧劇透｜魏浚笙追求情敵盧瀚霆 柳應廷奸計遭揭發 (20:32)

「百萬同居計劃」提早結束，眾人回到本來的生活。霍姐亦失去了大宅，但大家還是到霍姐暫住的單位，做回在大宅時的家庭活動。（大會提供）

盧瀚霆、柳應廷、魏浚笙、黃德斌、徐㴓喬、簡慕華和練美娟等合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》，將於星期六（24日）大結局。上星期的劇情講述黃德斌飾演的蕭遙一直懷疑蘇B（柳應廷飾）真正身分，為揭開蘇B真面目更打爛蘇B亡母的「骨灰盅」。原來，蘇B果然隱藏秘密，他並非霍姐（簡慕華飾）亡夫的私生子，真正身分是風水師陸師傅（林兆霞飾）的養子，走入大宅是為了騙走蘇家的大宅和遺產。另一邊廂，盧瀚霆飾演的燈仔與徐㴓喬飾演的阿包漸生情愫，兩人到海邊看星後回大宅，卻被一直暗戀阿包的阿希（魏浚笙飾）看見。《百萬》最後一星期，蘇B與陸師傅的奸計能否得逞，燈仔、阿包及阿希的三角關係如何發展，劇情愈來愈緊湊。以下是《百萬》的最後6集劇情。

第10集

時裝展的結果不知成功與否，眾人擔心，霍姐打了一個關鍵的電話。阿希到公司要與阿包慶功，眾人與阿希談得不亦樂乎，燈仔自覺不如，不是味兒，Lucky（鄧麗英飾）卻覺得自己與燈仔愈來愈投契。蘇B發現了阿希、燈仔和阿包的三角關係，竟向阿希提出一個邪惡的計劃。阿希聽從蘇B的引導，進行追求情敵計劃，對燈仔大獻殷勤。誤會過後，兩男正式提出公平競爭。可是，阿希追求阿包時卻接到一個電話而急急離去，燈仔和阿包反而得到契機飲酒作樂，兩人醉後斷片失憶。同時，Lucky向阿包說出自己愛上了燈仔，令阿包感到兩難。

第11集

大宅眾人行山郊遊時遇上大聖爺（李建邦飾），一度身陷險境，咖喱哥（陳子豐飾）挺身而出為眾人犧牲。蕭太（練美娟飾）看見蕭遙奮不顧身保護霍姐，更說了一個霍姐親暱的別名，大感妒忌。眾人受驚，燈仔指責咖喱哥知錯不改，咖喱哥內疚，為大家煮了最後一餐飯後，決定離開。蕭太亦執拾行李離開，蕭遙追出，終向蕭太和盤托出自己與霍姐的往事，但蕭太認為蕭遙欺騙過自己，仍然執意離開。阿包認真堅決地拒絕阿希，阿希明白阿包心裏愛上的人已是燈仔，亦明白自己留下亦再無意思，遂決定跟眾人道別，離開大宅。大宅漸變冷清，蘇B奸計亦快將得逞。

第12集

Lucky準備一盒精美的雞子便當送給燈仔表白，燈仔打算婉轉拒絕Lucky，但Lucky卻誤會燈仔考慮接受自己。燈仔想𧨾回阿包，阿包卻要燈仔跟自己去一個地方，見一個意想不到的人。阿包終於原諒了燈仔，兩人溫馨嬉笑，卻剛好被Lucky看見這一幕，Lucky不禁怒火中燒。霍姐病倒入院，蘇B不禁有點擔心。蘇B獨自一人回到大宅，想起自己一人慶祝生日的苦日子，這時背後出現神秘的腳步聲。陸師傅要蘇B加快進度，蘇B回想過去日子，終於心下決定。蘇B往找咖喱哥，想勸說咖喱哥回去大宅。

第13集

蘇B帶着燈仔跟蹤咖喱哥，終於發現咖喱哥欠下巨債的秘密。咖喱哥努力工作還錢，卻突然接到電話，指大聖爺去了大宅找眾人算帳，咖喱哥不顧一切回去救人。燈仔認為事情差不多解決得七七八八，是時機跟阿包表白，阿包卻提起了Lucky。蘇B往找蕭遙，指蕭太有危險，蕭遙奮不顧身去救蕭太，原來蕭太正被牛郎（林子傑飾）纏着，蕭遙為救蕭太奮勇跟牛郎鬥酒。陸師傅跟蹤蘇B，對蘇B起了疑心，飛機（黃可盈飾）剛好碰見兩人，繼而揭發一切秘密。咖喱哥在賭場遇見大聖爺，咖喱哥指引大聖爺找陸師傅求一道「長勝符」。

第14集

陸師傅的事情得以圓滿解決，眾人聚在一起慶祝，蘇B向眾人道歉，易先生（霍哥飾）希望大家繼續保守這個秘密。霍姐見到大家一起回來，大宅再度熱鬧起來，感到高興，此時門鈴響起，蘇家老爺（張同祖飾）竟突然出現。眾人擔心蘇B的身分會被蘇老爺悉破，蘇B準備跳窗逃走，卻被蘇老爺抓個正着。秘密終於穿幫，霍姐驚悉真相，對眾人極之失望，並立即結束百萬同居計劃。眾人嘗試力挽狂瀾不果，所有人唯有離開大宅，回到原本的生活。燈仔有感世事無常，決定把握機會向阿包表白。眾人回歸日常生活後，不忘尋找霍姐。終於，眾人有天收到了霍姐傳來的訊息。

第15集

雖然失去了大宅，但大家還是到霍姐現在暫住的單位，做回在大宅時的家庭活動，感嘆半年未過已得到甚多，飛機亦終得知當日的救命恩人是誰。霍姐返公司辭職，原來她打算旅居一段時間。當霍姐收拾好行李時，蘇老爺忽然出現。眾人趕往醫院，發現霍姐又再暈倒，蘇B直斥蘇老爺，但蘇老爺卻說出另一個真相。眾人回到大宅，在扭蛋機中扭出了一些不可能的任務，但燈仔堅持要用自己的方法完成奇蹟。一年之後，眾人過着不一樣的生活，但他們都一一趕着回去大宅，要8點正齊人開飯。

（即時娛樂）