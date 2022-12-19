衛蘭新專輯全女班合作 疑似真空上陣影靚相：要擁抱自己 (20:50)

衛蘭（Janice）的概念大碟 《DAUGHTER》今天（19日）面世，同日她「自己打自己」，推出《Be Still Live》演唱會Blu-ray影碟。

Janice今次概念大碟，從構思到完成製作，耗時逾1年，以女性視角解構「女性自主」，盼樂迷在聆聽過程中，暫時放下成見，投入這趟溝通及療癒旅程。

Janice透露新碟入面，講及女性面對不同問題，包括與兩性關係、女性遇到的性騷擾和欺凌等。 Janice全程參與整個創作及製作過程，從開始到完成、概念和編曲等，都有她的想法。今次她邀請不少樂壇好友參與創作，包括Serrini、Robynn Yip、王嘉儀、馮穎琪、岑寧兒等全女班合作。

今次專輯封面，Janice亦花了心思，她說：「我專登揀牛仔褲背心做封面，係想講唔需要好多包裝，著啲好靚嘅衫令自己有價值，最單純做自己就係最靚，要擁抱自己，愛自己！」見她少有的性感上陣，場景卻揀選爛屋中拍攝，設計師及Janice想藉此表達，女性非常堅強，無論在任何環境下都能適應，並能展現最美麗姿態。

拍照當日，Janice狀態大勇，穿冷衫不一定襯裙，頭戴類似頭紗的東西，也不一定結婚，躺於地上只穿性感半透絲襪，舒服自然，Janice說：「所有照片都想表示，女性做任何事最緊要是隨心而發、做到真正自己喜歡才最重要。女性乜嘢年紀結婚？都係由自己決定，唔一定要好傳統咁去做一件事。」

問到性感部分，Janice表示不是刻意性感，今次是她首次影這類型相片：「想畀世界知道女性可以欣賞自己，喺自己身體裏面可以好舒服咁愛自己。」

（即時娛樂）