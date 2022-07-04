《Missing：他們存在過2》高洙無懼變老 跟太太一見鍾情 獲讚愛妻號 (23:13)

由高洙、許峻豪、安昭熙和河俊主演的人氣韓劇《Missing：他們存在過2》，今天（19日）起逢周一、二在「黃Viu煲劇平台」上架。（大會提供）

由高洙、許峻豪、安昭熙和河俊主演的人氣韓劇《Missing：他們存在過》，終於推出續集。劇集於今天（19日）起逢周一、二在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以緊貼最新進度。

韓國型佬高洙時隔2年回歸大作，《Missing：他們存在過2》未開播已引發網民關注，除了高洙和許峻豪火花四射的Bromance情外，李姃垠的活潑演出，同樣令人會心微笑。

有別於劇中「金昱」行事浮誇、能言善辯，現年44歲的高洙鮮有亮相綜藝和受訪，他曾自言年輕時個性寡言，也怕在人前表現自己，還自嘲因為表現不佳，而沒有收到綜藝節目邀約，不過看似木納的他，卻是圈中享負盛名的愛妻號。

2012年，正處於事業高峰的高洙，迎娶比他小11歲的校花級大學生金惠妍，為保護愛妻，他親自撰文向粉絲解釋，並在婚禮當日當眾示愛：「從第一次見面的時候，我就有了結婚的想法，我們一直互相牽掛和關心對方，以後會更加努力、誠實地生活，請祝福我們幸福快樂地生活吧！出道至今我一直將大家給予我的厚愛銘記於心，今後我會成為一個好男人、好家長、好演員。」婚後2人在5年間誕下兩子一女，生活幸福美滿。

愛情事業兩得意、加上凍齡外型，高洙是人生勝利組。不過他早年受訪時曾透露，不太在意外貌：「我覺得只要是人都會變老，對於外貌並不會太過在意；我很感激上天賜給我好看的臉，但我更多時都想著如何努力的演戲，如果大家能夠看到內在的那一面，我會感到很欣慰。」

（即時娛樂）