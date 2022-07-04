《毒舌》團隊撐ERROR 「師爺」Dee首唱《毒舌神曲》High爆 (14:24)

組合ERROR昨晚（19日）在九展舉行《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》尾場演唱會，除了MIRROR其中六位成員捧場外，電影《毒舌大狀》團隊包括王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、谷德昭及導演吳煒倫，昨晚亦現身撐「毒舌師爺」Dee（何啟華）。

Dee在台上首次演繹該戲主題曲《毒舌神曲》，Dee說：「首歌會同偶像合唱，唔係全部我唱晒，不過𠵱家自己唱住先。」Dee在台上介紹《毒舌大狀》團隊及導演吳煒倫時表示：「這位人兄廿年磨一劍，終於拍到自己導演作品，知道這個劇本寫了2年，好多謝你寫劇本時候，已經鎖定這個角色畀我做，I love you，多謝你，付出一定有回報，你寫的作品觀眾會鍾意，《毒舌大狀》一定會大賣。」

Dee同時對電影公司監製表示謝意，他說：「我知道你們是真心畀機會我、欣賞我，我會不負所托。」到來捧場的王丹妮、廖子妤、楊偲泳及栢天男，揮動「毒舌師爺Dee世一」的燈牌，為唱着《毒舌神曲》的Dee打氣，現場觀眾初次聽到Dee演繹新歌反應high爆。

《毒舌》團隊在開騷前後，都有到後台打氣，ERROR完騷後與《毒舌》團隊共聚，Dee笑言：「對唔住，我唱錯了一隻字，哈哈﹗如果下次有solo，我都想揀番這種tone，我好鍾意這種音樂。」保錡忍不住大讚：「首歌正到黐線。」193亦說出心底話：「我之前已聽過demo，真係好好聽。」Dee又對吳煒倫說：「香港寫劇本的精英少之又少，你係其中一個。」

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（即時娛樂）