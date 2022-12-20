張家輝盼創新角色 「化骨龍」聯乘「美斯」 陳法拉再拍港產片感親切 (18:56)

張家輝表示也想拍喜劇，他表示有導演開拍喜劇邀他演出，他笑言可將「化骨龍」聯乘「球王美斯」，創造一個新角色。（劉永銳攝/法新社）

張家輝、陳法拉、劉俊謙、袁富華、朱晨麗和許恩怡等，今天（20日）出席電影《贖夢》開鏡禮。張家輝和陳法拉一同受訪，家輝表示今次是他第4次執導演筒，但他沒太大野心，因日常有些體驗，所以找編劇為他寫劇本，已拍了3、4天，預計明年1月拍竣。問今次是什麼戲種？陳法拉表示是劇情片，當中涉及感情和鄰里關係，她和張家輝演夫婦，在精神上有問題，要找劉俊謙和朱晨麗這對醫生組合幫手。

問張家輝如何打動陳法拉返港拍戲？他說：「我都是用熱誠，法拉對港產片好有義氣，雖然只開工數天，但台前幕後有很高水平，令我感覺在本土拍戲有好好幫手。」他透露該片部分資金，來自香港電影發展基金，大家都義不容辭幫手。

陳法拉再拍港產片，她表示沒有不習慣，反而感親切，也感覺到大家熱誠，開工時很感動，劇組中有很多年輕人雖未見過，但他們很勤力，令她覺得香港電影很有希望，她說：「一直想與家輝合作，很開心夢想成真。」

問到2人可有親熱戲？家輝笑言：「在所難免，要不然幹嗎自己執導？好激，唔係，係睇落去好刺激。（劇情沉重？）都是，因主旨講每個人心入面都有些勾（心結），這些勾不能跟人分享，包括開心、偷情、做錯事和掛念某些人的感受等。而我和法拉這對夫婦，因為精神狀態有些問題的關係，會有些不想勾起事情，會在夢境中出現，令我們像一對精神病夫婦，所以要找劉俊謙來拯救。」

張家輝表示也想拍喜劇，除自己執導外，亦有導演開喜劇邀他演出，他笑言可將「化骨龍」聯乘「球王美斯」，創造一個新角色。問張家輝有沒有看阿根廷捧走世界盃？他說：「當晚看了一點，因翌日開早班，惟有趁洗澡和刷牙中間時間去看。（美斯球迷？）你問美斯是否我的擁躉，其實我不是太熱衷睇足球，不過這個足球賽事會留意。」

（即時娛樂）