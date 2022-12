與呂麗君分手8年同現身皇室堡 劉鑾雄發火鬧挨柱男 (14:12)

71歲富商劉鑾雄(大劉)近年甚少公開露面,昨天YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」公開一條由網民「王太」於12月23日下午5時半拍下的片段,身穿粉藍色套裝衫褲的大劉在3名保鑣,以及分手8年的舊愛呂麗君陪同下現身銅鑼灣皇室堡。

片段一開始,大劉正跟身旁保鑣說「Take him away﹗Don't let him come here」,隨即中氣十足地指罵一名站在商場大柱前的中年男人︰「快﹗走啦!使唔使搵人趕你呀?」該名中年男子拎起放在地上的物品,商場保安急步跑到現場,呂麗君就一直默不作聲。大劉繼續發火大鬧︰「你無做啲嘢阻住人啫,依家人哋...」

大劉此時指住拍片者,意指被途人拍下過程,片段亦在此時中止,轉為以文字交代。據網民「王太」表示︰「大劉同呂麗君事發當時,啱啱行過我身邊。大劉突然責罵一個『挨住條柱』的男人。大劉開頭細聲話︰『佢阻住人行。』個男人企番起身, 同大劉解釋話佢自己有啲倦啫。大劉之後第三句突然間失控大嗌同爆粗(片段情况),個男人畀大劉鬧咗之後畀商場保安拉走咗。」

呂麗君與大劉相戀時,分別於2002年、2010年為對方誕下大女劉秀盈及細仔劉子鋒。2016年,大劉登報稱與呂麗君已於2014年分手,但會繼續履行父親責任。呂麗君後來改名呂姵霖並成立基金,推動教育及藝術發展。

