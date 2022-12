C AllStar成員陪住King(左一)向粉絲公布自己有一兒子。(劉永銳攝)

next

C AllStar在西九文化區苗圃公園舉行3場《Let It Snow C AllStar Live 2022》音樂會,今晚(25日)尾場演出,成員King(吳崇銘)向粉絲爆驚喜,公開自己是C AllStar中第一個成為爸爸!King報喜有鋪排,大屏幕播出各成員的童年照,叫觀眾玩配對,直至播出一張C AllStar四子圍住一個BB照片,跟King很相似 ; 他們齊聲公布:「C AllStat第一個爸爸。」King接著說:「冇錯!係我!」On仔恭賀道:「願皇上萬歲、願太子萬歲。」

原來King做了爸爸,兒子首次曝光。他說:「 好認真咁講,其實我都好鍾意小朋友嘅,呢一、兩年我都組織咗我嘅家庭,呢個就係我嘅小朋友,我係諗住搵一日去公開,覺得今日其實係個好日子,希望得到全場祝福。」全場報以掌聲。

(即時娛樂)