陳奕迅首次聖誕開紅館演唱會 坐鹿車收巨型心意卡勁驚喜 (18:05)

陳奕迅(Eason)入行多年,原來今年才是他首次在聖誕節舉行紅館演唱會。疫情下,Eason非常小心,每天除了到紅館開騷的數小時接觸到觀眾及工作人員,其餘時間也獨自留在酒店內。一班工作人員昨天特別為Eason送上驚喜,秘密為他的座駕佈置了聖誕裝飾,成功嚇了他一跳﹗Eason躺在聖誕車廂中返紅館,聽住小聖誕樹發出的音樂,忍不住投訴。他說︰「搞咁多嘢﹗又要我扶住棵聖誕樹﹗不過,都係好嘅... 哈﹗」

綵排時,現場音樂突然變成聖誕歌,Eason扁一扁嘴,一臉迷惘。此時,所有舞蹈員向他衝過來跳唱聖誕歌,並送上過百工作人員簽了名的巨型聖誕卡及收錄了圈中好友分享捧場後感受的影片。Eason最初不懂反應,隔了一會才說︰「多謝多謝﹗哈哈,我係咁,唔好理我。我裏面好開心,感動﹗」他逐一向舞蹈員送飛吻,並說︰「好多謝你哋﹗我本來好攰,因為你哋,依家又突然充滿力量!」

Eason昨晚在台上清唱了兩首聖誕歌,為演唱會增添節日氣氛。觀眾完騷後不肯離場,Eason再次出場,應歌迷要求唱《Lonely Christmas》。他說︰「雖然呢首歌唔應景,但既然你哋想落番谷底,我咪帶你返落去囉﹗ I Wish You The Best Christmas Ever,多謝你哋!」

