聖誕節雖過去,長假期未結束,一眾名人明星繼續透過社交媒體放閃,說的是「碧咸嫂」維多利亞(Victoria Beckham)今日透過Instagram(IG)公開她跟「萬人迷」老公碧咸(David Beckham)合照,焦點卻落在她穿著的白色T恤上,全因衫身印有「All I want for Christmas is David Beckham」(聖誕節最想收到碧咸)字樣,以行動證明她已如願以償。

除了碧咸夫婦外,盛傳今年中已跟音樂人男友Malcolm McRae秘密訂婚的《五腥級盛宴》女星安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy),同樣透過IG上載夫妻同牀合照,公然宣示恩愛。

