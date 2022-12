樂壇新人雲浩影(Cloud)日前推出首張EP,並舉行發布會,而Cloud是今年叱咤頒獎禮生力軍女歌手金獎大熱。陳奕迅(Eason)雖然正忙於在紅館舉行演唱會,但仍有留意樂壇動向,Eason在Ig貼了Cloud的專輯相,並寫道:"A breath of fresh air~",逗得Cloud既驚喜又興奮,她在Eason的帖文留言:"Omg,This is insane!!!!! My hands are literally shaking !!! Thank you so much"﹗

(即時娛樂)