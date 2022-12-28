馮允謙新碟紀錄愛和失去 拍攝唱片封面搞到情緒低落 (18:44)

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）全新專輯《LOVE & LOSS》今日（28日）面世。Jay Fung今年多首派台歌，都有不俗成績，由情人節冧到暈的《報復式浪漫》、受疫情影響困在屋企悶到發惡夢的《Freakin' Nightmare》、摯親離世無法出席演唱會有感而法寫的《給缺席的人唱首歌》和送給受情傷的朋友《Take A Breath》等，先後登上流行榜冠軍位置。當中《報復式浪漫》更獲得5個台流行榜No.1，為Jay Fung帶來首個大滿貫紀錄。早前派台的新歌《Me And The Moon》充滿節日中單身寂寞感，廣受歡迎。

Jay Fung說：「今次新碟主題係『LOVE』同埋『LOSS』，即係『愛』與『失去』，點解會有呢個主題？2021年嘅時候，我感到屋企人、朋友，Fans都畀咗好多愛我，開始造新碟時，寫好嘅歌關於『愛』，旋律比較輕快和開心。」接着創作了甜蜜情歌《報復式浪漫》，之後Jay Fung創作亦隨著經歷和感受，他說：「大約今年3月時感到好忙，好多事情發生，無得放假，寫咗一首《Freakin' Nightmare》。7月舉行咗我首個個人演唱會，好可惜嫲嫲嚟唔到，我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》送畀嫲嫲。今次專輯除咗愛情歌，仲有啲歌寫失去和遺憾，紀錄我嘅成長階段，影嘅相亦都比較成熟。」

去年Jay Fung唱片配合吸血鬼三步曲，以紅黑色為主調，充滿電影感。今次全新專輯《LOVE & LOSS》走成熟風格，以沉實色調。唱片封面Jay Fung頸後有紋身，手臂和臉上有傷疤特技化妝，像真度極高，他笑說：「大家唔使驚，唔使心痛，係特技化妝，好似呀！」

為配合拍攝概念，Jay Fung情緒低落了大半天，拍攝期間還眼紅紅。他說：「LOSS部分設計師和攝影師想用傷和痛去表達，除咗以紋身和傷疤化妝加強感覺，仲影好多感覺好沉重嘅相，拍完成個人情緒down咗好耐，不過呢次經歷好特別，有少少辛苦，但出嚟啲相我好滿意，同平時嘅我好唔同，畀大家見到我另一面。」

（即時娛樂）