《勁爆頒獎禮2022》得獎名單 MIRROR個人及團隊掃9獎 (23:56)

MIRROR在今晚勁爆頒獎禮，在個人及團隊名義合共掃走9獎。（劉永銳攝）

《新城勁爆頒獎禮2022》今晚（29日）假灣仔會展圓滿結束，因確診缺席頒獎禮的張敬軒個人擸3獎，成為大贏家；其他獲兩個獎歌手包括鄭欣宜﹑陳柏宇﹑許廷鏗﹑泳兒﹑炎明熹和曾比特等。MIRROR個人及團隊合共掃走9個獎，是今晚頒獎禮獲獎最多的團隊。

《新城勁爆頒獎禮 2022》得獎名單：

勁爆歌曲：《我地》鄭欣宜

勁爆歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙

勁爆歌曲：《有我》陳柏宇

勁爆歌曲：《沒有人可以為你的幸福負責》許廷鏗

勁爆歌曲：《某種老朋友》林家謙

勁爆歌曲：《早上37.2度》泳兒

勁爆歌曲：《難道我還未夠難》葉巧琳

勁爆歌曲：《焰》炎明熹

勁爆歌曲：《我以為》曾比特

勁爆歌曲：《一個傻瓜一個啞》陳葦璇

勁爆播放指數歌曲：《賽勒斯的愛》張敬軒

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：張敬軒

勁爆我撐新人：李駿傑

勁爆我撐歌手：盧瀚霆

勁爆我撐歌曲：《Innerspace》MIRROR

勁爆人氣偶像：柳應廷 / 江𤒹生 / 呂爵安

勁爆作曲：《難道我還未夠難》林奕匡

勁爆填詞：《我地》黃偉文

勁爆編曲：《Good Vibes Only》JNYBeatz

勁爆監製：《二損一》T-Ma

勁爆音樂製作：《創作者的派對》及《厭惡物圖鑑》陳健安

勁爆專輯：『The Fight Goes On』陳柏宇

勁爆獨立音樂人：許廷鏗

勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 姜濤

勁爆女歌手：鄭欣宜 / 泳兒 / 王灝兒

勁爆樂隊：ONE PROMISE

勁爆組合：MIRROR / ERROR / P1X3L

勁爆唱作人：陳卓賢 / 黄妍

勁爆突破歌手：炎明熹 / 曾比特

勁爆新媒體歌曲：《FF》王灝兒

勁爆新媒體歌曲：《#BFF》姚焯菲

勁爆新媒體歌曲：《憑實力單身》洪助昇

勁爆跳舞歌曲：《RISE》ANSONBEAN

勁爆跳舞歌曲：《My1stCar》施匡翹

勁爆躍進歌手：安俊豪 / 力臻 / 潘宇謙 / 區子琳 / 蘇煒喬 / 謝高晉

勁爆新人：After Class / COLLAR / Lolly Talk / 余宗遙 / 吳保錡 / 吳啟洋 / 張蔓莎 / 陳宗澤 / 雲浩影 / 黃明德 / 黎展峯 / 鍾柔美

（即時娛樂）