After Class奪5獎 炎明熹姚焯菲視女歌手獎為目標 (13:21)

女團After Class在昨晚舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》上共獲得5個獎，包括團體及成員鍾柔美（Yumi）的新人獎、炎明熹（Gigi）的歌曲獎及「突破歌手獎」，以及姚焯菲（Chantel）的「新媒體歌曲獎」。她們受訪時，Gigi說︰「非常開心﹗很開心有一個獎是屬於我們4個人，而我個人的努力亦得到獎。很多謝陪伴我成長的家人、朋友和粉絲，陪我度過開心、不開心的日子。」她與Chantel也忘記多謝得獎歌曲的製作團隊，Chantel解釋︰「我沒想過自已會得獎及有個人表演，既開心又驚訝﹗」

談到After Class在開場時的新人演唱環節上3缺1，Gigi解釋公司為她接了工作，因此開場後要趕往另一邊，但她不覺得很辛苦，反而視之為鍛練。被問到是否視女歌手獎為目標時，她說︰「當然會﹗人要有目標，才有明確方向，否則會迷惘，所以我唱歌時會為自己定下用真聲或假聲、用什麼感情去唱的目標。我仍有很多不足地方，多謝一直支持我的人。我經常出錯，他們也堅持支持我，很感動。」Chantel覺得女歌手獎這個目標非常大，但她也會朝住這方向行，要多加努力，改善自己如唱歌及性格上的不足才可達到。

首次得到個人獎的Yumi說：「真的沒想過會有今日﹗小時候有很多幻想，但沒想過會夢想成真，很開心﹗得獎令我有動力做更多好作品。」詹天文（Windy）透露正灌錄單曲，明年推出，希望獲得大家認同，覺得她是個優秀的人。

（即時娛樂）