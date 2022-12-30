魏浚笙新歌MV邀陳漢娜談情 上架一晚登YouTube熱門榜第2位 (18:41)

魏浚笙（Jeffrey）昨晚推出首支個人單曲《第一個迷》MV，一晚已登上YouTube熱門榜單第2位。MV在充滿日式感覺的便利店內取景拍攝，滿足他暫時未能去海外拍攝的夢想。Jeffrey想將自己過去兩年的作品注入MV之中，因此請來曾在《IT狗》合作的陳漢娜（Hanna）及《I SWIM》幾位泳手參與拍攝。

Jeffrey在MV中飾演痴心男友，角色帶有《百萬同居計劃》阿希的影子，Hanna則飾演其女朋友。兩人在MV中識於微時，畢業後踏入社會工作，慢慢感受到兩個人的世界差距。Jeffrey為生活身兼便利店職員、白領、餐廳侍應及貨運工人多職，要捱更抵夜、被上司指責及受客人氣；Hanna就成為生活多姿多彩的辦公室女郎。兩個人因成長環境、價值觀不同而磨擦爭吵，當中一場戲是Jeffrey為Hanna舉行生日會並送上小小的名牌禮物，但Hanna好友送的都是巨型名牌禮物，Jeffrey為此感自卑。Hanna最終體諒男友，陪伴在側為Jeffrey打氣。

談到女主角Hanna，Jeffrey說︰「可以在MV中與Hanna飾演情侶，我很緊張，最大挑戰是與她拍攝磨擦冷戰的場面，我在現實生活中甚少和女友意見不合，所以要加點想像力。不過，情侶有小爭執是很平常，尤其是兩個人由校園走入職場，轉換了環境，多了工作上的考驗，要互相扶持陪伴才可以走過失意。」Jeffrey表示MV是他給大家的情書︰「這2、3年在疫情下，大家也過得不容易。相信每個人在成長路上也曾有悲傷回憶 ，每次想起這種微微的痛都會難過，所以希望透過新歌帶給觀眾一絲溫暖，永遠記得身邊有人陪你悲傷，分享喜與悲。」

Hanna坦言要飾演Jeffrey女友有壓力︰「他有這麼多『咖啡豆』（粉絲暱稱），我又要在MV中飾演有物質主義、不懂體諒男友的女仔，因此有點心理壓力。幸好，我們最後是開心結局。」Hanna讚Jeffrey唱起歌來很感性，希望他能成為來年的樂壇新人王。

（即時娛樂）