《輕‧功》寫實貼地似預演人生 黎耀祥老婆邊睇邊喊 (23:58)

黎耀祥（祥仔）主演劇集無綫劇集《輕‧功》集合眾多好戲之人，透過一班前電影從業員的故事，帶出各種情懷。吸引祥仔接拍其中一個原因，是監製黃偉聲與編審龍文康，「聲哥（黃偉聲）做助導時已經認識，他升任監製咁多年都未有機會合作。聲哥同編審文康好夾，拍過不少作品，都富溫情有人情味又貼地，帶出人生哲理，好似《牛下女高音》。今次《輕‧功》寫父母對子女、朋友之間的感情與一班電影人的初心。在設計上有好多巧妙處理，加入很多經典歌曲，歌詞跟劇情好配合。掌握到昔日人與人之間的關係，但不會刻意講人生道理，透過劇情體現兩代在同一事情上不同的看法，雖然有爭拗，內裏其實互相關心。」劇集傳達的信息是如何學懂做人處事要放輕，「每個角色都有執著的事放不低，像我演的洪十一放不低亡妻，女兒放不低感情，最後大家都懂得放輕」。

祥仔配合飾演退休武師洪十一帶點滄桑的老態，開拍前不染髮，盡量現出多些真白髮，講對白節奏亦特別設計過。祥仔拍《輕‧功》最深體會，是像預演自己的下半生：「黎耀祥同洪十一的命運差不多，到咁上下年紀，隨時會經歷老伴離開。洪十一的老婆繆妙（龔慈恩飾）去世，洪十一好孤單，睹物思人流露對亡妻的懷念，但生活仍是要繼續，是真實隨時會發生的事，劇情好寫實描寫，太太每次都邊睇邊喊。」

黎太梁耀蓮（Julia）表示原來看到預演的人生是好恐怖：「我成日擔心劇中的情節會發生，如果我走先，老公會好悽涼，因為他平時不是多應酬的人，不會主動搵朋友，會好寂寞。我之前都講過，可以的話他走先，我會比他更可以面對。雖然咁講好似好黑心，但是對他好。」

祥仔是3屆視帝，今年憑《輕‧功》入圍《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角10強，他對爭視帝沒有多想，看好《下流上車族》的林敏驄，對方劇中角色跟平日給人的形象反差好大，演得好有感情，覺得贏面較大。

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（即時娛樂）