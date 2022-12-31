魏浚笙新歌MV上架22小時 登YouTube熱門榜冠軍位置 (14:04)

魏浚笙（Jeffrey）自資6位數製作的首支個人單曲《第一個迷》，MV於官方頻道上架22小時就登上熱門影片第一位。Jeffrey昨天興奮表示︰「一日都無就上到Trending No.1 ﹗人生第一個熱門#1，原來係咁開心，多謝大家的愛﹗或許在有些人眼中，自資幾十萬做歌拍MV，嘗試圓一個歌手夢，很難以置信，但過去對簽公司有過陰影，難得可以享受自由身，或許路會比他人難行，或許這些錢如同掉進大海裡，但我仍相信在香港做自己喜歡的事是值得的，因為年輕就是可以去嘗試去失敗去碰釘，而我希望在廣東話樂壇，可以留下屬於自己的聲音。或許是個很傻的夢，但這個夢努力了很久，過程中試過太多困難阻撓，但我想，由細到大都在聽廣東歌長大，大概很喜歡一件事就是這樣吧﹗音樂對我來說，就是這樣的存在。」

Jeffrey昨晚（30日）快閃銅鑼灣街頭為新歌造勢，獲近百咖啡豆（粉絲暱稱）到場舉牌支持。他眼濕濕地說︰「真的很感動，完全沒想過有一天會有自己的歌曲，多謝大家支持。希望大家會不斷重複看MV，我也看了20次，很滿意自己的作品，睇到喊。看見自己的作品出世，很感動﹗」談到不少圈中人也幫手宣傳，Jeffrey說︰「很多謝他們支持，是我厚面皮逐一請他們宣傳，因為我是獨立音樂人，要自己做宣傳。Sammi（鄭秀文）前輩是我在活動上邀請的，我對她說︰『妳好，Sammi前輩，小弟將有第一首作品，請問可否於12月29日幫忙出一個Ig Story？』很多謝那麼多位前輩幫忙，很感恩﹗」被問到可想與Sammi合作時，Jeffrey坦言︰「很想，但要先練好歌藝。」

（即時娛樂）