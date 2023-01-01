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叱咤2022｜雲浩影膺生力軍女歌手金獎 張蔓莎kayan9896分奪銀銅 (22:22)
文章日期：2023年01月01日
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kayan9896﹑雲浩影及張蔓莎成為今屆生力軍女歌手三甲得主。（my903.com影片截圖）
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《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1日）在亞博舉行。生力軍女歌手方面，銅獎得主為kayan9896，銀獎得主是張蔓莎，金獎得主是雲浩影（Cloud）。
（即時娛樂）
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