COLLAR紅館事故後首受訪 So Ching宣布全面復工︰阿Mo好開心見我活躍番 (23:58)

女團COLLAR在奪得「叱咤樂壇生力軍組合」金獎後到後台受訪，惟成員阿Day（許軼）因身體不適先行離開。隊長沈貞巧（Gao）坦言再次齊人演出，心情激動，沒想過自己會喊。阿Gao說︰「現場氣氛同聽到大家嘅支持，見到好多人鼓掌，好感動﹗」邱彥筒（Marf）表示︰「今次係我哋第一次唔戴耳機去表演，所以係一個好重大嘅體驗，同埋我哋可以好仔細聽到每一位觀眾嘅聲音。（最大感動係終於齊人？）係，新一年，我哋決定要繼續努力，將之前嘅沉澱同所有嘅練習拎番晒出嚟。」芯駖表示COLLAR會全面復工，未來會有很多計劃，包括出道一周年活動，亦將會推出新歌，感謝大家的支持及一直等待。她忍不住落淚，稱因COLLAR再次齊人而非常感動。

蘇芷晴（So Ching）因照顧在MIRROR演唱會事故中受傷的男友李啟言（阿Mo）而停工逾5個月，終於復工的她說︰「我都好興奮同好開心，因為隔咗差唔多半年先同7個成員終於可以一齊喺台上表演。多謝咁多位喺呢半年來，我哋冇全組人出嚟表演都咁支持我哋，好多謝大家﹗」被問到阿Mo是否支持她全面復工，So Ching說︰「我同佢一直以來都有共識，佢其實好支持我每一個決定，佢好開心見到我活躍番，因為呢一樣嘢對佢嚟講係一個喺治療同康復路上嘅一個好大動力，所以我都相信，佢係會好嘅，希望大家為佢多多祈禱﹗」

So Ching表示與阿Mo在溝通方面沒問題，稱男友可利用手機的人工智慧助理軟體「Siri」，雖然有點困難，但兩人總有方法去溝通。被問到阿Mo是否說過想她復工，So Ching說︰「我已經唔係好記得我哋之間嘅對話，係普通男女朋友之間講嘅一啲鼓勵說話，係sweet嘅、開心嘅。」提到她在台上獨唱時，聽見現場觀眾瘋狂尖叫仍忍得住眼淚，So Ching說︰「我都估唔到，就好似我都估唔到芯駖會喊。我好多謝觀眾，我哋頭先喺後台都有講，冇估計過我哋喺台上唱歌時，佢哋會企起身為我哋打氣，好多謝。（全面復工？）係呀﹗（男友情况穩定，所以你可以復工？）其實我哋經過呢一段咁長嘅時間，喺各方面都增加咗溝通。佢嘅情况亦好似代禱信所講嘅咁樣愈嚟愈向好，即係偏向穩定，起碼穩定先，咁所以我哋都覺得，即係我同我男朋友都覺得我要有番自己嘅工作，唔想辜負我嘅隊友同粉絲，所以想今日出嚟同大家見面，同埋今日係新嘅一年，想積極面向前。」談到停工期間屢傳退團，So Ching被問到可想過退團時，其他成員即時望向她問「冇吖嘛」，Marf說︰「我哋keep住有喺私人群組入面溝通，所以大家都好知道大家嘅方向係點，同埋最緊要信任。」

踏入2023年，So Ching表示她的新年願望只有一個，希望大家繼續為阿Mo祈禱。她說自己在停工期間一直有唱歌跳舞，為COLLAR的將來做好準備。談到公司可有給予阿Mo什麼支援，So Ching稱問阿Mo的家人、公司及相關單位比較好。對於她們所屬的MakerVille至今未有人現身公開交代事件，反而是MIRROR及她們COLLAR出來回答傳媒問題，COLLAR互望了一會，芯駖說︰「因為，其實我哋跳完舞就出嚟做訪問。」被問到可介意公司仍未有人現身交代，Marf說︰「因為我覺得一直以嚟，我哋都喺度整裝待發，我哋都要一啲時間去過濾，自己去調整同進修，然後先再出嚟見番大家，所以今日喺呢度見到大家都好開心。」最後提到阿Day身體不適，她表示各成員近日密集式綵排後陸續出現小問題，她們會繼續保養身體，希望會更強壯。

（即時娛樂）