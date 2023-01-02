《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (01:06)

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰盧瀚霆

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰鄭欣宜

叱咤樂壇我最喜愛的組合︰MIRROR

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰《作品的說話》 姜濤

叱咤樂壇男歌手

金獎︰林家謙

銀獎︰馮允謙

銅獎︰張天賦

叱咤樂壇女歌手

金獎︰鄭欣宜

銀獎︰泳兒

銅獎︰黃姸

叱咤樂壇組合

金獎︰MIRROR

銀獎︰Dear Jane

銅獎︰COLLAR

叱咤樂壇唱作人

金獎︰林家謙

銀獎︰馮允謙

銅獎︰陳卓賢

叱咤樂壇生力軍男歌手

金獎︰李駿傑

銀獎︰陳宗澤

銅獎︰黃明德

叱咤樂壇生力軍女歌手

金獎︰雲浩影

銀獎︰張蔓莎

銅獎︰kayan9896

叱咤樂壇生力軍組合

金獎︰COLLAR

銀獎︰Lolly Talk

銅獎︰STRAYZ

叱咤樂壇作曲人大獎︰Gareth.T

叱咤樂壇編曲人大獎︰王雙駿

叱咤樂壇監製大獎︰T-Ma

叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文

叱咤樂壇至尊唱片大獎︰《MEMENTO》林家謙

專業推介叱咤十大

叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰《邊一個發明了ENCORE》林家謙

第二位︰《小心地滑》張天賦

第三位︰《到底發生過什麼事》Dear Jane

第四位︰《鏡中鏡》姜濤

第五位︰《憶年》謝安琪

第六位︰《下流社會》 陳蕾

第七位︰《留一天與你喘息》陳卓賢

第八位︰《笑住喊》Gareth.T

第九位︰《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤

第十位︰《Freakin' Nightmare》馮允謙