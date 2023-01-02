叱咤2022｜盧瀚霆再三確定非搞笑先敢上台領獎 林海峰贈教主四個大字 (20:03)

盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（1日）力壓隊友姜濤﹑呂爵安﹑陳卓賢和前輩張敬軒，首次奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，他表示感到很意外，加上去年的搞笑事件，當林海峰宣布他獲獎時，他一而再﹑再而三確定不是搞笑才敢上台，他很開心獲粉絲和觀眾認同，對他打了強心針。

林海峰在今早（2日）電台節目《在晴朗的一天出發》，亦談到昨晚頒獎給Anson Lo一事，他說：「Anson Lo噚晚問我『係咪真㗎？』，其實有趣㗎，我今朝早睇報道先知，佢喺台下問咗一句『真㗎？』，實不相瞞，我年紀太大，老花又散光，只望到台下有堆人，見到好多白色嘅人（指MIRROR），好似太空漫遊咁，我都唔知佢哋邊個打邊個。」

林海峰續說：「我諗如果唔同年紀會答唔同嘅嘢，我20幾歲時，我會話『係你呀，係真㗎，努力呀』，50幾歲嘅我，都唔知點答，我可能會答真真假假有乜所謂，何為真？何為假？佢問我個問題唔係咁簡單，『真㗎？』...遊戲規則﹑頒獎禮﹑化妝﹑服裝﹑燈光，我諗我應該點答。

佢（AL）後來上到台問我，可能好多人唔知，佢問『係咪要落返去㗎？』意思『係咪真㗎，會唔會要我落返去㗎？』，喺嗰個位，我回程時諗咗好多，佢問我『會唔會落返去呢？』我諗點解會唔會落返去呢？其實上到嚟係你靠自己點樣己Hold住個位，因為係『我最喜愛男歌手』，上落必然有，我當時答佢四個大字：『好好享受』，落唔落去都係靠你自己。」

另外，身體抱恙的Alton和Tiger被問到現時的身體狀況，Alton澄清並非確診新冠病毒；Tiger則表示應該已康復，只是有點疲累。仍在休養中的隊長楊樂文（Lokman），則被AK取笑：「他年紀大呀，不過他今日不在真的很攰，隊長這個位不易做。」

提到姜濤、Anson Lo、AK和Edan打入全球百大俊男榜，4人排名還比「萬人迷」碧咸高，Edan日前將自覺「實至名歸」的訪問片段上載Ig，並標註碧咸，問到可收到對方回覆？Edan笑指暫時還未收到：「不要緊，明白的，希望不會打擾到他。」姜濤則自覺一定不及碧咸靚仔，實在太誇張。

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（即時娛樂）