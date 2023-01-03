無綫黃金時段收視升 《好男人》首播吸147萬觀眾 《東張》續踞榜首 (21:08)

由馬德鐘﹑李佳芯和陳自瑤等合演的《有種好男人》，首播成績不俗，最高收視22.6點（147萬觀眾）。（大會提供）

無綫翡翠台公布上周（2022年12月26日至2023年1月1日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，適逢聖誕及新年長假期的周一至周五，翡翠台黃金時段收視全線上升。

《東張西望》持續強勢，跨平台直播收視最高25.2點（164萬觀眾），升2.1點，續踞上周收視榜首位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》，最高收視23.1點（150萬觀眾），升0.9點；上周推出由馬德鐘、李佳芯主演的劇集《有種好男人》，首播成績不俗，最高收視22.6點（147萬觀眾），升0.8點；《輕．功》最高收視19.8點（129萬觀眾），升1.7點；拍攝一班藝人重遊兒時長大舊地的節目《回家》，打頭陣出場的謝君豪回到彩虹邨，重遇小學同學一集，最高收視14.9點（96.5萬觀眾），升1.4點。

周六大除夕播出的《豪遊咖啡》最高收視16.9點（110萬觀眾）；《羅文傳承20周年全城紀念演唱會》，最高收視16點（104萬觀眾）；大除夕特備節目《福佑香江 同心邁向2023》，最高收視13.7點（89.1萬觀眾），成績不俗。

周日（1月1日）新年伊始，1.5小時特別版《開心無敵獎門人終極篇》最高收視22.1點(142萬觀眾)，《中年好聲音》26強順利誕生，最高收視17.3點（111萬觀眾），繼續取得不錯成績。

（即時娛樂）