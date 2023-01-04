顧嘉煇逝世｜樂壇教父音樂成就巨大 筆下經典無數 提攜後輩不遺餘力 (13:39)

殿堂級音樂人顧嘉煇（煇哥）昨天（1月3日）在加拿大離世，享年92歲。

顧嘉煇1931年舊曆1月9日在廣州出世，從小熱愛繪畫。抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。胞姊顧媚是1950、1960年代著名歌星，顧嘉煇耳濡目染下開始學習鋼琴，開始其早期音樂生涯。1961年，顧嘉煇首次以顧媚主唱的《夢》參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，正式開始音樂生涯，其後創作了多首膾炙人口的電影歌曲，包括家喻戶曉的《郊道》。顧嘉煇曾於電台節目中表示《夢》是他眾多創作中，印象最深刻的歌曲。

1960年代初，顧嘉煇獲享譽盛名的波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）創辦人勞倫伯克先生邀請，並得到邵逸夫及方逸華資助，前往美國學習音樂，為該校首位中國學生。學成後，顧嘉煇在邵氏及嘉禾電影公司擔任配樂工作。1968年，顧嘉煇獲蔡和平邀請加入香港無綫電視，兼任歌唱節目《聲寶之夜》評判及《歡樂今宵》的音樂總監。他在1970、1980年代創作了無數經典電視劇主題曲，如《啼笑因緣》、《狂潮》、《陸小鳳》、《家變》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《上海灘》、《倆忘煙水裡》、《萬水千山縱橫》及《射鵰英雄傳》等。1982年，顧嘉煇獲頒授大英帝國勳章，表揚他為香港流行音樂作出的貢獻。

顧嘉煇於1990年代淡出樂壇，移居溫哥華。他在1993年為新時代電視及加拿大中文電台啟播創作台歌音樂，1995為第一屆的溫哥華及多倫多華裔小姐寫下主題曲，沿用至今。憑多年來的媒體經驗，顧嘉煇從新時代電視開台至今一直是顧問委員會的中流砥柱，為加拿大中文廣播的發展貢獻良多，其間亦多次應邀擔任「新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽」的首席評判，提攜後輩不遺餘力。

2007年，顧嘉煇獲無綫電視邀請，為慶祝香港主權移交10周年製作的電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲，其後又應香港中樂團邀請，於其作品專場音樂會《顧嘉煇名曲精選》擔任指揮。

顧嘉煇在音樂方面貢獻巨大，生前獲獎無數，當中包括十大中文金曲「最高榮譽大獎金針獎」、香港作曲家及作詞家協會「音樂成就大獎」及香港藝術發展局終身成就獎等。他曾於1965年、1967年及1977年奪台灣金馬獎的最佳音樂、1991年奪香港電影金像獎的最佳電影配樂。2011年，顧嘉煇獲香港演藝學院頒授名譽博士。2014年，他分別獲當時的香港教育學院及香港中文大學頒授名譽博士及榮譽博士學位，香港中文大學合唱團為此舉辦《不朽香江名句－向顧嘉煇致敬》音樂會。2015年，顧嘉煇決定正式退休，舉行《顧嘉煇榮休盛典演唱會》。同年7月1日，他獲香港特區政府頒授「金紫荊星章」。

2018年底，顧嘉煇和夫人重返溫哥華享受退休生活，直至離世。

相關新聞︰顧嘉煇逝世｜汪明荃讚揚對樂壇貢獻巨大 提升廣東歌地位

相關新聞︰顧嘉煇逝世｜無綫電視發聲明︰深表惋惜及哀痛

相關新聞︰顧嘉煇昨天離世 享年92歲 胞姐顧媚證實死訊

（即時娛樂）