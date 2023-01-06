有種好男人｜李佳芯仙女式落淚獲網民讚靚 現實性格男人拒絕收兵 (13:51)

無綫劇集《有種好男人》昨晚（5日）承接上集劇情，講到城中富豪蔣定天兒子蔣卓霆（林正峰飾）的女友Gigi（陳熙蕊飾），遭富二代Shawn拍下不雅照兼被要脅，卓霆遂聯同好兄弟Woody（吳偉豪飾）密謀教訓Shawn，豈料被保鑣賴宏智（歐瑞偉飾）捉到正，楊日正（馬德鐘飾）現身解圍。Charlie（李佳芯飾）聞悉兒子Woody闖禍後傷心落淚，深感內疚的Woody攬實媽咪道歉。Charlie向知己顧迦南（胡諾言飾）自揭當年靠日正捐精生B，靠近日正是為了替Woody找回「生父」，以防將來自己有不測時無人照顧兒子。

Ali梨花帶雨「仙女式」落淚，獲不少網民讚「喊得靚」。Ali謙稱︰「我唔想畀太多框框同包袱自己，所以表情管理做得比較差，我都有試過喊得好核突，但隨住唔同劇情需要，唔同程度嘅傷感都要用唔同嘅表情同力度去處理。」提到迦南不求回報照顧Charlie母子，Ali被問到可曾在現實中「收兵」時說︰「我冇咁好彩，私下性格較Man，好多嘢自己搞得掂就自己搞掂，我唔鍾意煩人。如果知道對方對自己有意思，我唔鍾意就會即時出聲，因為抵受唔到明明唔鍾意，又要扮鍾意或互Flirt，呃唔到自己。」

陳庭欣飾演的阿Yan在昨晚一集派喜帖給日正時，除了追問日正「你一啲都唔覺得可惜咩？我哋分手後，你有冇掛住我」，更強吻對方。陳庭欣說拍攝時沒尷尬，讚馬德鐘十分專業。她說︰「事前我都有刷牙、搽潤唇膏，希望對方惜得舒暢啲。」陳庭欣自言現實中的她是冷靜灑脫派，分手後不會強行挽留感情。

（即時娛樂）