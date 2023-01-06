亞洲電影大獎｜梁朝偉第3度爭影帝 許冠文獲提名最佳男配角 (17:12)

《第十六屆亞洲電影大獎》將於3月12日舉行，大會今日舉行記者會公布入圍名單。梁朝偉、郭富城主演、翁子光執導的電影《風再起時》，入圍角逐「最佳男主角」（梁朝偉）、「最佳男配角」（許冠文）及「最佳美術指導」3項大獎。

梁朝偉過往曾兩度提名《亞洲電影大獎》的「最佳男主角」，並於2008年憑《色‧戒》封帝。今次他憑《風再起時》入圍，對手有韓國的朴海日、日本的西島秀俊及鈴木亮平、內地的張譯，以及伊朗的莫森塔納班德。

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（即時娛樂）