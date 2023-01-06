韓馬利杜燕歌恩愛33年 首次鏡頭前表白愛意 (19:33)

韓馬利（Mary姐）與丈夫杜燕歌早前接受港台電視31節目《一起走過的歲月》訪問，兩人錄影時經常打情罵俏，非常甜蜜。杜燕歌本來想做演員，後來卻成為幕後配音員。他被主持楊紹鴻問到感受時，Mary姐即抱怨丈夫事事隨遇而安，沒有為自己好好計劃。原來杜燕歌當年本可簽約成為歌手，卻因前妻不支持，更以生命作威脅，令他與樂壇擦身而過。1990年代，杜燕歌回流返港，到電視台做配音工作，偶然下獲監製劉家豪邀請拍劇，自此由幕後跳到幕前。Mary姐戲謔丈夫︰「第一次拍劇時，他有很大反應：『拍戲原來好辛苦，我好驚！不想再拍了！』」不過，自那次後，不少監製也找杜燕歌拍劇，令他踏上演員之路。

談到當年移居澳洲，Mary姐說她放下影視花旦一姐的身段，在澳洲餐館任職侍應和洗碗工作，甚至試過被客人無禮地呼喝倒茶。餐廳工作時間長，加上需要經常走動，杜燕歌十分心痛，說當年Mary姐雙腳紅腫到似「豬蹄」，每晚放工回家都要用熱水浸腳。杜燕歌重提當年太太流產事件︰「有一次準備搬家，Mary為新居興奮得爬高爬低去佈置。當時她不知道自己已懷孕，結果出事。」Mary姐以笑掩飾心中遺憾：「不記得了！」

兩人恩愛33年，家中客廳掛有一大幅「我愛你」的字畫傳遞愛意，卻從沒有將愛說出口。楊紹鴻鼓勵杜燕歌親口向Mary姐示愛，杜燕歌直言「好大壓力」，但也鼓起勇氣對鏡頭說句「韓馬利我愛你」。Mary姐聽到笑得心花怒放，擁抱着丈夫並對鏡頭說：「老公，我希望你知道其實我好惜你。」

（即時娛樂）