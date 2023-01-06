梁非同王志良合演新《胡不歸》壓力大 向前輩蕭芳芳陳寶珠學習 (23:03)

新生代花旦梁非同與文武生王志良首度合演長劇目新編粵劇新《胡不歸》，2月7日及8日在西九戲曲中心演出，向當年蕭芳芳與陳寶珠主演經典電影《七彩胡不歸》致敬。

梁非同與王志良嚴格而言非首次合作，2018年他們曾在粵劇名伶白雪仙的90歲壽宴上合演折子戲《劍合釵圓》，當時梁非同代表八和會館，王志良代表演藝學院，派出他們作交流演出，合作愉快。相隔多年獲新《胡不歸》出品人暨總策劃彭美施促成合作，是一種緣分，彼此在舞台上的經驗都增長了，期望擦出新的火花。

今次由粵劇藝術家尹飛燕（燕姐）擔任藝術總監指導，梁非同表示大前輩燕姐要求他們要熟曲、台詞及唱詞，做足功課去排戲。王志良認為燕姐雖然嚴格，其實好好人，欣賞燕姐對藝術有自己的想法，透過本身很細膩的表演，讓他們學習到對方的優點。

重塑當年陳寶珠與蕭芳芳合演的經典電影《七彩胡不歸》，梁非同與王志良坦言很大壓力，梁非同說：「芳芳姐是大美人，有書卷味，加上內斂的美及女性媚態，我一直有看她的電影作參考。」王志良說：「當年寶珠姐演出的年紀比我現在還小，已演得好好，加上一雙動人眼睛，一望見她已經暈低，我很欣賞寶珠姐，是她的粉絲，她那種儒雅和瀟灑，很值得學習。」

演文戲要將情感帶出來讓觀眾感受到，梁非同與王志良可會借助現實中的愛情入戲？王志良說：「我覺得是不同的，粵劇有自己的節奏，演出是要靠即時感覺。」梁非同坦言曾拍過拖，但經驗不算豐富，她說：「我本身比較內向、冷靜及理性化，現階段感情空白，便留意及觀察別人拍拖的反應和看人物傳記，運用別人不同的人生經歷從而感動自己，用作情感借代。」

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（即時娛樂）