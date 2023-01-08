小薯茄「阿冰」曬婚戒惹熱話：你哋嘅恭喜我照單全收 (15:45)

小薯茄的阿冰昨天在Ig限時動態曬婚戒，不少網民以為她閃婚，實情是她為新戲宣傳。（Ig圖片）

今年新年賀歲電影陸續出爐，除了有《毒舌大狀》和《超神經械劫案下》外，另一部港產片《1人婚禮》今天（8日）亦公開電影海報，電影由喱騷Late Show及香港電影製作公司出品，高先電影發行。

吳冰（阿冰）@小薯茄初登大銀幕擔正女主角，周冠威導演首次執導浪漫愛情喜劇，其他演員包括陳健朗﹑盧巧音﹑唐浩然﹑黃寶漳﹑陳逸寧﹑王宗堯﹑林欣JLou，而盧覓雪則友情客串。電影將於年廿九（20日）起優先場，大年初五 （26日）便正式公映。

昨天（7日）女主角阿冰於Instagram突然發布戴戒指的限時動態，引起網民熱烈討論，原來她是為新戲宣傳，海報中見阿冰穿上婚紗，面露笑容跟神秘人物碰杯，海報上則印有「愛自己，是終身浪漫的開始！」的字句。

《1人婚禮》講述美女小丑藝人阿冰（吳冰飾）搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson（陳健朗飾），決意成為熱爆YouTuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰，決定要同自己結婚！

阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰驚動了真情！ 阿冰在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密。

阿冰今天在Ig留言：「多謝晒琴日大家嘅所有恭喜，我收到個心震晒，其實我係超級感動大家會為咗我咁開心，好想喊，好多謝你哋咁錫我，但唔係結婚，係我第一套參與嘅電影上映呀（女主角），係喺《1人婚禮》電影入面同自己結婚，所以你哋嘅恭喜我會照單全收！希望你哋會一樣覺得咁開心，愛爆你哋，記得買飛入場支持（會去謝票），到時見，多謝周冠威導演！有新作品了。」

（即時娛樂）