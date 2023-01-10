父子合演新片《隱閉中年》 湯漢斯：很特別 (18:38)

兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的新片《隱閉中年》（A Man Called Otto）本月13日在美國上映，香港則要待農曆年初五（26日）開畫，前日在紐約市舉行首映禮。湯漢斯與太太兼《緣份的天空》女星麗達韋遜（Rita Wilson）育有的27歲么子楚文漢斯（Truman Hanks）亦有份演出，扮演湯漢斯角色奧圖（Otto）的年輕版。湯漢斯被問及父子首次合作的感受，稱感覺很特別，「毫無疑問很特別，因為你知道，我曾經為他換尿片」。湯漢斯表示會選他演此角，因為父子倆很相似，楚文也知道壓力所在，但必須要參與演出。

《孽愛傷痕》馬克科士打（Marc Forster）執導的《隱閉中年》，改編自Fredrik Backman於2012年出版的小說《A Man Called Ove》，瑞典曾拍成電影《想死冇咁易》，並入圍角逐第89屆奧斯卡最佳外語片。《隱閉中年》講述毒舌又獨來獨往的奧圖（湯漢斯飾），最鍾意管東管西，他的人生樂趣就是mean爆批評及激嬲鄰居，神憎鬼厭的他偏偏遇上新搬來又活力四射的年輕夫婦，正懷孕的Marisol熱情滿瀉，奧圖終遇上天敵，因此結下不解之緣，友誼的種子悄悄埋下，為奧圖的生活帶來改變。

（即時娛樂）