金球獎｜《伊尼舍林的女妖》哥連費路封音樂或喜劇類影帝 (10:55)

美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第80屆金球獎，香港時間今日上午在美國加州舉行頒獎禮；在音樂或喜劇最佳男主角，《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）哥連費路（Colin Farrell）擊敗《神探白朗：抽絲剝繭》丹尼爾基克（Daniel Craig）、《巴比倫：星聲追夢荷里活》迪亞高卡華（Diego Calva）、《白噪音》阿當戴華（Adam Driver）及《五腥級盛宴》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes），再度成為金球獎影帝；巧合地哥連2009年憑《殺手沒有假期》首度贏得金球獎最佳男主角，跟《伊》片同樣由馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導。

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哥連費路曾演出《蝙蝠俠》、《單身動物園》等電影，今次在《伊尼舍林的女妖》一改戲路，扮演戇直、土氣的愛爾蘭宅男，演技內歛入型入格。該片講述Padraic（哥連費路飾）和Colm為多年老友，每日風雨不改在酒吧飲酒吹水。有日Colm突然決定與Padraic絕交，Padraic完全不明白到底得罪對方哪裏。於是一個窮追不捨，另一個揚言要「斬手指避老友」；決裂友情更急轉直下，由此引發一場大災難。

（即時娛樂）