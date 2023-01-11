杜汶澤女團EOS出道以COLLAR為目標 廖樂兒官司在身要衝破障礙 (22:57)

杜汶澤旗下的女團EOS正式出道，三位成員Hazelle、Summer與Lokyi今日首度公開亮相，在戲院安排首支單曲《BIGBANG》MV播放，近百粉絲到場支持。最年輕的19歲成員Lokyi(廖樂兒)有官司在身，被控於2019年9月29日參與非法集結，明日要上庭應訊。

Lokyi說：「上庭的事不影響日後工作，我會更努力，令問題不受任何阻礙，更會與隊友一齊去衝破障礙，所以都不是太擔心！」隊長Hazelle與Summer齊聲說「核爆都不割席」表達支持。老闆杜汶澤寄語：「Lokyi，你聽日（12日）上庭，我哋無需多講，公司不談過去，展望將來！反正你又唔係飲醉酒揸車，我一定支持妳。」

現場播映EOS的新歌《BIGBANG》MV外，又播出去年她們到韓國受訓40天的精華片段。Lokyi在鏡頭前提到赴韓國前，因為官司在身，向裁判官申請短暫離港一度被拒，眼濕濕說：「之前向裁判官申請短暫離港來韓國受訓，但我連護照也被沒收，原本不能來...」後來終成功申請更改保釋條件，准許她離港一個月，故她更珍惜這機會。

大會司儀麻利先介紹EOS名字，本是古希臘神話黎明女神的名字，寓意經歷黑暗後，再見光明。老闆杜汶澤網上同步連線為EOS打氣，說現今樂壇好難做，而且世界沒有神話，成功得失不是靠大公司抑或細公司在背後力捧，只有靠她們自己。

EOS接受訪問時被問及女團競爭激烈，她們表示不怕比較，有對比才有成長，樂壇多人看才會熱鬧，百花齊放，她們有自信心，會互相學習，視COLLAR為學習目標，有良性競爭才更進步。

（即時娛樂）