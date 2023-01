Uncle Ray離世｜車淑梅上周一與丈夫張文新曾到醫院探望 (12:47)

next

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray(郭利民)昨天(13日)下午5時在香港中文大學醫院安詳離世,享年98歲。Uncle Ray從1970年開始主持香港電台的音樂節目《All The Way with Ray》,直至2021年才榮休。

與Uncle Ray共事數十載的車淑梅與丈夫張文新(港台前助理廣播處長),兩人曾於1月2日到醫院探望,當日Uncle Ray的契仔Andy也在。車淑梅在社交網分享當日的合照及留言︰「不捨不捨真不捨,我們敬愛的Uncle Ray昨午離開了...... 記得1月2日我們探望Uncle,他的精神不錯,我們貪玩拍片,大家說Happy New Year他即來一句To Everybody﹗真的好精靈﹗Uncle Ray擁有豐盛的一生,您對樂壇和廣播界厚實的貢獻,後輩得向您衷心致敬和緊緊追隨!Uncle Ray一路好走,感恩有您!We Love You!」

車淑梅接受《明報》訪問時,表示當日對Uncle Ray說「快啲出院啊,要出去度一度100周年嗰個演唱會呀」,Uncle Ray當時很開心,答她「好呀好呀」。

