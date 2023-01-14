Uncle Ray離世｜車淑梅上周一與丈夫張文新曾到醫院探望 (12:47)

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）昨天（13日）下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。Uncle Ray從1970年開始主持香港電台的音樂節目《All The Way with Ray》，直至2021年才榮休。

與Uncle Ray共事數十載的車淑梅與丈夫張文新（港台前助理廣播處長），兩人曾於1月2日到醫院探望，當日Uncle Ray的契仔Andy也在。車淑梅在社交網分享當日的合照及留言︰「不捨不捨真不捨，我們敬愛的Uncle Ray昨午離開了...... 記得1月2日我們探望Uncle，他的精神不錯，我們貪玩拍片，大家說Happy New Year他即來一句To Everybody﹗真的好精靈﹗Uncle Ray擁有豐盛的一生，您對樂壇和廣播界厚實的貢獻，後輩得向您衷心致敬和緊緊追隨！Uncle Ray一路好走，感恩有您！We Love You！」

車淑梅接受《明報》訪問時，表示當日對Uncle Ray說「快啲出院啊，要出去度一度100周年嗰個演唱會呀」，Uncle Ray當時很開心，答她「好呀好呀」。

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（即時娛樂）