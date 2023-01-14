鄭中基一家與Uncle Ray緣分深︰感恩我嘅成長有你 (15:49)

「樂壇教父」Uncle Ray（郭利民）昨天（13日）下午5時在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。Uncle Ray從小已熱愛音樂，愛打鼓，曾組過3隊樂隊，曾與他夾Band的朋友包括鄭中基爸爸鄭東漢、香港IFPI總裁馮添枝。他曾在接受傳媒訪問時，笑言後來樂隊的隊友都變成大老闆，才沒再玩下去，連心愛的鼓也送給老人院。

鄭中基得知Uncle Ray死訊後，在社交網分享他與爸爸及Uncle Ray的合照，留言︰「好多人都知Uncle Ray同我一家緣份好深，但好多人唔知道佢係我細個受洗嘅Godfather。好多人都知我爸爸好鍾意跑馬，但好多人唔知道係Uncle Ray教佢跑馬嘅。大家都知Uncle Ray好威，英女皇頒過MBE勳章俾佢，又係健力士世界紀錄保持者，但你哋唔知嘅係佢最鍾意播嘅歌係《Stairway to Heaven》，因為首歌成八分幾鐘，好適合急屎嘅時候播。感恩廣播界同香港樂壇有你，感恩我嘅成長有你，我會經常記掛住你。Rest In Peace。多謝Uncle Ray」

鄭中基曾表示如果沒有Uncle Ray，他今天也不會站在舞台上。

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（即時娛樂）