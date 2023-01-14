區瑞強不捨Uncle Ray：數十年來音樂上指導獲益良多 (21:38)

區瑞強去年底開演唱會，Uncle Ray到場欣賞。區瑞強接受《明報》訪問表示，雖然Uncle Ray在醫院已一段時間，他們有心理準備，但仍非常傷痛及好不捨得。Uncle Ray是樂壇及播音界的教父之中的爸爸，當時是對方介紹他入唱片界，數十年來在音樂上獲得指導，獲益良多。Uncle Ray對香港樂壇作出好多貢獻。

今晚區瑞強在香港電台節目《2000靚歌再重聚》，與Joe Junior、Christine Samson、杜自持一同懷念Uncle Ray。

著名時裝設計師鄧達智與Uncle Ray認識多年，視對方為一位非常值得敬重的長輩。他接受《明報》電話訪問，形容Uncle Ray對他的成長有正面影響。「讀初中時，時常收聽Uncle Ray主持的電台節目，從那時起接觸不少外國音樂，慢慢學聽英文歌。最難忘是節目還有接聽電話環節，聽眾可以打電話與Uncle Ray傾偈，大家用全英文對答，大概都是問喜歡什麼音樂，閒話日常。因為我常聽節目，更試過打入節目對話幾次，那時全靠他訓練幫我學講英文，所以Uncle Ray算是我的英文老師。」

提到在社交網分享約幾年前在港台與Uncle Ray和陳美齡的合照，鄧達智大讚Uncle Ray很健談又和藹可親，「幾年前我邀請陳美齡任我節目嘉賓接受訪問，又撞正Uncle Ray收工，因他當年是看著陳美齡長大，對後輩一向很照顧及支持，大家難得碰面便一齊合照，現只留下珍貴回憶。」

（即時娛樂）